Торт "Муравейник" – интересный, оригинальный и очень вкусный. Классический десерт готовят из теста, которое пропускают через мясорубку, охлаждают, выпекают и затем крошат, чтобы потом сформировать горку-муравейник.
Есть также и более простой рецепт торта. По этому варианту его готовят без выпекания – для него понадобится печенье.
Торт "Муравейник"
Для теста
- Мука пшеничная - 250 г
- Сахар - 100 г
- Яйца - 2 шт.
- Масло сливочное - 200 г
- Сметана (жирная) - 100 г
- Разрыхлитель теста - 2 ч. л.
- Соль - 1/3 ч. л.
Для крема
- Вареная сгущенка - 500 г
- Масло сливочное - 300 г
- Шоколад черный - 20 г
Приготовление теста. Просеять муку, соединить ее с разрыхлителем и солью.
Взбить свежие яйца с сахаром, сметаной и холодным сливочным маслом на средней скорости миксера или вручную. Соединить жидкие и сухие компоненты и замесить крутое тесто.
Читайте такжеАроматное домашнее какао: как приготовить вкусный напитокРазделить тесто на 4 части. Каждую из них немного присыпать мукой, завернуть в пищевую пленку и отправить в холодильник на 1 час.
Застелить противень пекарской бумагой (на каждый противень уйдет по 2 части теста). Натереть на терке холодное тесто, равномерно распределить по листу.
Отправить в предварительно разогретую до 180°С духовку на 25-30 минут. Как только цвет выпечки изменился на светло-коричневый - можно доставать из духовки. Охладить песочные коржи и измельчить в крупную крошку с помощью блендера или вручную.
Приготовление крема. Вареную сгущенку взбить блендером. Добавить небольшими кусочками размягченное сливочное масло и взбивать миксером на высоких оборотах, чтобы крем стал пышным и однородным.
В широкую миску высыпать песочную крошку, добавить крем и перемешать руками. На блюде сформировать из песочно-кремовой массы горку. Украсить торт можно тертым шоколадом или шоколадной глазурью. Отправить торт в холодильник на 2-3 часа.
Торт "Муравейник" из печенья
- Печенье сухое - 350 г
- Вареная сгущенка - 1 банка
- Сливочное масло - 170 г
- Сливки 45% - 65 г
- Орехи - горсть
- Шоколад - 30 г
Печенье измельчить с помощью блендера или руками.
Приготовление крема. Мягкое сливочное масло нарезать кусочками и взбить с вареной сгущенкой. Добавить жирные сливки или сметану.
К печенью добавить по желанию измельченные в блендере в крошку орехи и шоколад. Все смешать. Добавить крем и перемешать с крошкой печенья. В результате должна получиться не сухая и не жидкая смесь.
Выложить массу из печенья и крема на блюдо, формируя горку похожую на муравейник. Украсить торт по собственному вкусу - тертым шоколадом, орехами. Отправить торт "Муравейник" на несколько часов настояться в холодильнике.
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