УНИАН публикует рецепты медовика - классический и ленивый за 12 минут.

Торт медовик хорошо знаком всем украинцам и любим нами с детства. Вкус нежных и сладких медовых коржей дополняет кисловатый сметанный крем. Самое сложное в приготовлении этого торта - дождаться, пока он настоится. Медовик - идеальный десерт на Медовый Спас, особенно если готовить его с освященным в церкви медом.

Медовик - классический рецепт

Для коржей:

Яйца - 2 шт.

Сахар - 150 г.

Мёд - 120 г.

Сливочное масло - 85 г.

Сода - 1 ч. л.

Мука - 350 г.

Для крема:

Жирная сметана - 500 г.

Сахар - 110 г.

Сливочное масло - 90 г.

Для приготовления теста выложить в кастрюлю яйца, сахар, мёд и сливочное масло. Поставить на небольшой огонь и размешивать смесь, пока сахар и масло не растают. Добавить соду и быстро перемешать. Снять с огня и всыпать в смесь муку. Тесто должно быть липким и не жидким. Оставить его на 10 минут.

Присыпать стол мукой и разделить тесто на одинаковые кусочки. По количеству кусочков подготовить столько же листов пергамента. Каждый кусочек теста выложить на пергамент и очень тонко раскатать скалкой. Проколоть вилкой в нескольких местах.

Выпекать коржи 5 минут в разогретой до 180° духовке. Можно выпекать все коржи сразу или по очереди. Чтобы они не пригорели, поставьте на дно духовки миску с водой.

Готовые коржи обрезать по форме круглой тарелки. Обрезки оставить. Для крема взбить сметану с сахаром и размягченным маслом. Собрать торт из смазанных кремом коржей. Обрезки коржей измельчить в блендере и покрыть крошкой торт сверху. Поставить торт в холодильник для пропитки на ночь.

Ленивый медовик за 12 минут

Для теста:

Мед - 3 ст.л.

Сахар - 160 г.

Яйца - 2 шт.

Сливочное масло - 150 г.

Сода пищевая - 1 чайн.л.

Молоко - 50 мл.

Мука - 300 г.

Ванильный сахар - 10 г.

Соль - 0.5 чайн.л.

Для крема:

Ванильный сахар - 10 г.

Сметана - 500 г.

Сахарная пудра - 100 г.

Сливочное масло заранее достать из холодильника и размягчить до комнатной температуры. В кастрюлю выложить мягкое масло, мед, сахар и соду. Варить примерно 5 минут на слабом огне. Когда мед вступит в реакцию с содой и начнет пениться, снять массу с огня и остудить.

В охлажденную смесь вмешать яйца, теплое молоко, соль, ванильный сахар и муку. Муку обязательно просеять, иначе тесто может не подняться. Замесить тесто, пока оно не станет однородным и густым, как сметана. Вылить тесто в смазанную маслом формой для запекания. Поставить в заранее разогретую до 180° духовку. Выпекать 30-40 минут.

Корж аккуратно достать и разрезать на 4 одинаковые части. Для крема взбить миксером сметану с ванилином и сахарной пудрой. Смазать кремом коржи и бока торта. Готовый торт поставить в холодильник на ночь, чтобы он пропитался кремом.

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