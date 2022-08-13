Торт медовик хорошо знаком всем украинцам и любим нами с детства. Вкус нежных и сладких медовых коржей дополняет кисловатый сметанный крем. Самое сложное в приготовлении этого торта - дождаться, пока он настоится. Медовик - идеальный десерт на Медовый Спас, особенно если готовить его с освященным в церкви медом.
Медовик - классический рецепт
Для коржей:
- Яйца - 2 шт.
- Сахар - 150 г.
- Мёд - 120 г.
- Сливочное масло - 85 г.
- Сода - 1 ч. л.
- Мука - 350 г.
Для крема:
- Жирная сметана - 500 г.
- Сахар - 110 г.
- Сливочное масло - 90 г.
Для приготовления теста выложить в кастрюлю яйца, сахар, мёд и сливочное масло. Поставить на небольшой огонь и размешивать смесь, пока сахар и масло не растают. Добавить соду и быстро перемешать. Снять с огня и всыпать в смесь муку. Тесто должно быть липким и не жидким. Оставить его на 10 минут.
Присыпать стол мукой и разделить тесто на одинаковые кусочки. По количеству кусочков подготовить столько же листов пергамента. Каждый кусочек теста выложить на пергамент и очень тонко раскатать скалкой. Проколоть вилкой в нескольких местах.
Выпекать коржи 5 минут в разогретой до 180° духовке. Можно выпекать все коржи сразу или по очереди. Чтобы они не пригорели, поставьте на дно духовки миску с водой.
Готовые коржи обрезать по форме круглой тарелки. Обрезки оставить. Для крема взбить сметану с сахаром и размягченным маслом. Собрать торт из смазанных кремом коржей. Обрезки коржей измельчить в блендере и покрыть крошкой торт сверху. Поставить торт в холодильник для пропитки на ночь.
Ленивый медовик за 12 минут
Для теста:
- Мед - 3 ст.л.
- Сахар - 160 г.
- Яйца - 2 шт.
- Сливочное масло - 150 г.
- Сода пищевая - 1 чайн.л.
- Молоко - 50 мл.
- Мука - 300 г.
- Ванильный сахар - 10 г.
- Соль - 0.5 чайн.л.
Для крема:
- Ванильный сахар - 10 г.
- Сметана - 500 г.
- Сахарная пудра - 100 г.
Сливочное масло заранее достать из холодильника и размягчить до комнатной температуры. В кастрюлю выложить мягкое масло, мед, сахар и соду. Варить примерно 5 минут на слабом огне. Когда мед вступит в реакцию с содой и начнет пениться, снять массу с огня и остудить.
В охлажденную смесь вмешать яйца, теплое молоко, соль, ванильный сахар и муку. Муку обязательно просеять, иначе тесто может не подняться. Замесить тесто, пока оно не станет однородным и густым, как сметана. Вылить тесто в смазанную маслом формой для запекания. Поставить в заранее разогретую до 180° духовку. Выпекать 30-40 минут.
Корж аккуратно достать и разрезать на 4 одинаковые части. Для крема взбить миксером сметану с ванилином и сахарной пудрой. Смазать кремом коржи и бока торта. Готовый торт поставить в холодильник на ночь, чтобы он пропитался кремом.