Каждый сам выбирает для себя самый вкусный шоколадный торт в мире.

Блинный торт по праву считается одним из самых нежных и вкусных десертов. При этом сложно представить более простой шоколадный торт - рецепт потребует минимальное количество времени. Проще будет только купить в магазине.

Шоколадный торт - простой рецепт

Чтобы приготовить шоколадный торт в домашних условиях, вам понадобятся:

три яйца;

две столовые ложки сахара;

немного ванильного сахара;

300 миллилитров молока;

50 граммов сливочного масла;

130 граммов кипятка;

150 граммов муки;

40 граммов какао.

Дополнительно для крема понадобится 300 граммов творожного сыра и 150 граммов вареной сгущенки.

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Взбиваем яйца, сахар и ваниль. Вливаем молоко и перемешиваем до однородности. Далее всыпаем какао, муку и взбиваем. Масло растапливаем и добавляем туда, перемешиваем. Вливаем кипяток и быстро мешаем.

Жарим блины на сухой сковороде пока не закончится тесто. Оставляем их остыть и смешиваем ингредиенты для крема.

Поверхность стола нужно застелить пищевой пленкой. Выкладываем блин и смазываем его кремом и накрываем вторым блином так, чтоб тот покрывал первый только наполовину. Повторяем так со всеми.

Далее можно посыпать блины любимыми сухофруктами на свой вкус или орешками и будем сворачивать рулет. Делать это надо с того края, где был первый блин.

Скрученный рулет заворачиваем в фольгу и убираем в холодильник на два часа для стабилизации.

Растапливаем 100 граммов шоколада и добавляем туда измельченные орехи, перемешиваем. Затем поливаем этой глазурью наш торт. После застывания можно резать на кусочки шириной около 2 см.

Если вам не нравится сгущенка, то можно приготовить блинный торт с заварным кремом.

Ранее УНИАН рассказывал, как приготовить торт со сгущенкой на скорую руку.

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