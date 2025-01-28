Блинный торт по праву считается одним из самых нежных и вкусных десертов. При этом сложно представить более простой шоколадный торт - рецепт потребует минимальное количество времени. Проще будет только купить в магазине.
Шоколадный торт - простой рецепт
Чтобы приготовить шоколадный торт в домашних условиях, вам понадобятся:
- три яйца;
- две столовые ложки сахара;
- немного ванильного сахара;
- 300 миллилитров молока;
- 50 граммов сливочного масла;
- 130 граммов кипятка;
- 150 граммов муки;
- 40 граммов какао.
Дополнительно для крема понадобится 300 граммов творожного сыра и 150 граммов вареной сгущенки.
Взбиваем яйца, сахар и ваниль. Вливаем молоко и перемешиваем до однородности. Далее всыпаем какао, муку и взбиваем. Масло растапливаем и добавляем туда, перемешиваем. Вливаем кипяток и быстро мешаем.
Жарим блины на сухой сковороде пока не закончится тесто. Оставляем их остыть и смешиваем ингредиенты для крема.
Поверхность стола нужно застелить пищевой пленкой. Выкладываем блин и смазываем его кремом и накрываем вторым блином так, чтоб тот покрывал первый только наполовину. Повторяем так со всеми.
Далее можно посыпать блины любимыми сухофруктами на свой вкус или орешками и будем сворачивать рулет. Делать это надо с того края, где был первый блин.
Скрученный рулет заворачиваем в фольгу и убираем в холодильник на два часа для стабилизации.
Растапливаем 100 граммов шоколада и добавляем туда измельченные орехи, перемешиваем. Затем поливаем этой глазурью наш торт. После застывания можно резать на кусочки шириной около 2 см.
Если вам не нравится сгущенка, то можно приготовить блинный торт с заварным кремом.
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