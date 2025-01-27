Этот торт очень нежный, мягкий и пропитанный.

Мало кому не нравится насыщенный и вкусный торт со сгущенкой. Его легко приготовить дома и не придется даже тратить много часов на выпечку. УНИАН подобрал простой торт на кефире со сметанным кремом, который не требует дорогих ингредиентов.

Как приготовить торт на кефире на скорую руку

Выпекание коржей на этот торт на кефире займет лишь 15 минут. Оставшееся время пойдет на то, чтоб собрать десерт и украсить его. Для приготовления нужны:

три яйца;

120 граммов сахара;

300 миллилитров кефира;

300 граммов муки;

70 граммов сливочного масла;

одна чайная ложка соды;

одна столовая ложка уксуса или лимонного сока;

50 граммов орехов.

Чтобы приготовить крем, вам дополнительно понадобится 400 граммов отвешенной сметаны 30% и 250 граммов вареной сгущенки.

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Для начала разогреваем духовку до 180 градусов. Взбиваем яйца с сахаром и щепоткой соли до пышной массы. Далее вливаем кефир и перемешиваем. Просеиваем туда муку и тщательно перемешиваем, чтоб не было комочков. Добавляем растопленное масло и снова мешаем.

Всыпаем соду и поливаем ее уксусом или лимонным соком. Перемешиваем, чтоб получить реакцию. Последними вмешиваем рубленые орехи.

Выливаем тесто в форму и выпекаем 15 минут.

Когда корж остынет, обрезаем более жесткие края со всех сторон и разрезаем корж на две половины, чтоб получилось два прямоугольника. Каждый из них нужно будет порезать пополам, но уже - вдоль, на тонкие коржи. В итоге мы получим четыре одинаковых пласта.

Перемешиваем сметану со сгущенкой и собираем торт, промазывая коржи. Крема должно хватить, чтоб обмазать торт также по бокам и сверху. Бока торта можно украсить измельченными в крошку орехами, а сверху сделать узоры из вареной сгущенки.

Ранее УНИАН рассказывал, как готовиться домашний торт Три стакана.

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