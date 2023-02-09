Пицца на сковороде готовится просто, быстро и станет отличной альтернативой, если нет духовки.

Продуктов для теста нужен минимум, а начинку вы можете собрать сами из того, что есть. УНИАН делится рецептами на любой вкус - пицца на сковороде без сметаны, на сметане и на батоне.

Ранее мы рассказывали, как приготовить сочные чебуреки - рецепт, который под силу каждому.

Быстрая пицца на сковороде на сметане

Рецепт пиццы на толстом тесте - оно подрастет за счет соды. Сметана нужна, чтобы погасить соду.

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Мука - 9 ст. л.

Соль - щепотка

Сода - 1/3 ч. л.

Майонез - 4 ст. л.

Сметана - 4 ст. л.

Яйца - 2 шт.

Сосиски - 100 г

Лук - 1 шт.

Твёрдый сыр - 100 г

Растительное масло - 1 ст. л.

Кетчуп - 2 ст. л.

Смешайте муку с солью и содой. Взбейте яйца с майонезом и сметаной. Соедините яичную массу и сухие ингредиенты, перемешайте до однородности. Нарежьте мелко лук, сосиски нарежьте кружочками, сыр натрите на крупной тёрке.

Смажьте растительным маслом сковороду и разогрейте ее. Вылейте тесто, разровняйте. Смажьте тесто томатной пастой, сверху выложите лук и сосиски, посыпьте сыром. Накройте крышкой и готовьте пиццу на небольшом огне 10-15 минут.

Пицца на сковороде без сметаны

Рецепт пиццы на тонком тесте - очень бюджетный вариант. Но вы можете поэкспериментировать с начинкой - сделать ее богаче.

Мука - 9 ст. л.

Разрыхлитель - 1 ч. л.

Вода - 7-8 ст. л.

Растительное масло - 5 ст. л.

Шампиньоны - 100 г

Лук - 1 шт.

Помидоры - 2 шт.

Голландский сыр или моцарелла - 150 г

Смешайте муку с разрыхлителем, добавьте 3 ст. л. растительного масла и воду. Замесите тесто и положите его в холодильник на 20 минут. Нарежьте мелко шампиньоны, лук, помидоры нарежьте кружочками. Натрите сыр на крупной терке.

Приготовьте соус: обдайте помидор кипятком, очистите от кожуры, нарежьте ломтиками и тушите на растительном масле, пока не испарится жидкость. Доведите до вкуса солью и перцем.

Вместо томатного соуса можно взять кетчуп.

Раскатайте тесто в круг такого же диаметра, как и сковорода. Смажьте сковороду маслом и разогрейте ее. Выложите тесто и поджарьте его в течение 5 минут. Смажьте тесто кетчупом или томатным соусом, выложите начинку и посыпьте сыром. Накройте крышкой и готовьте на среднем огне 5 минут - сыр должен расплавиться.

Пицца на сковороде на батоне

Для этого рецепта пиццы замешивать тесто не нужно - можно использовать залежавшийся батон.

Батон - 1 шт.

Молоко - 7-8 ст. л.

Яйцо - 1 шт.

Мука - 1 ст. л.

Помидоры - 2 шт.

Шампиньоны - 100 г

Куриное филе (отваренное) - 150 г

Моцарелла - 50 г

Голландский сыр - 100 г

Растительное масло - 3 ст. л.

Соль - по вкусу

Черный молотый перец - по вкусу

Нарежьте батон ломтиками, залейте молоком и оставьте на 10-15 минут. Измельчите блендером до однородности. Добавьте яйцо, соль и перемешайте. Если масса получилось жидкой, добавьте немного муки.

Приготовьте соус: обдайте помидор кипятком, очистите от кожуры, нарежьте ломтиками и тушите на растительном масле, пока не испарится жидкость. Доведите до вкуса солью и перцем.

Нарежьте грибы тонкими пластинами, обжарьте на растительном масле около 10-15 минут. Посолите. Вареную курицу нарежьте кубиками, помидор нарежьте кружками. Натрите сыр на крупной терке.

На сковороде разогрейте растительное масло, выложите тесто ровным слоем. Обжарьте около 5 минут, переверните корж и снимите с огня. Смажьте пиццу соусом. Выложите грибы, курицу, помидоры, посыпьте сыром. Верните на огонь, накройте крышкой и готовьте еще 5 минут.

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