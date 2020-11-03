Сочные блины с грибной начинкой можно готовить по любому поводу.

Домашние блины с грибами - это невероятно вкусно! Тонкие эластичные блинчики с сочной начинкой заворачиваются в трубочки или аккуратные конвертики.

Такие блины с грибной начинкой можно приготовить по любому поводу. А по вкусу они нисколько не уступают блинам с мясом.

Блины с грибами и курицей

Для теста

Мука - 150 г

Молоко - 250 г

Вода - 100 мл

Яйца - 2 шт.

Соль - 1 ч. л.

Растительное масло - 2 ст. л.

Для начинки

Соль - по вкусу

Куриные окорочка - 1 шт.

Твердый сыр - 100

Для обжарки

Сливочное масло - 50 г

Окорочок отварить в подсоленной воде до готовности в течение 35 минут. Вынуть и дать остыть. Затем снять с него кожицу, отделить мясо от костей и нарезать его мелко поперек волокон.

Читайте такжеВкусные равиоли: как приготовить ароматно-аппетитное блюдоСвежие шампиньоны помыть и мелко нарезать. Обжарить на сковороде на небольшом количестве масла на сильном огне, помешивая, в течение 3 минут.

Твердый сыр натереть на крупной терке. Смешать в миске куриное мясо, грибы и сыр.

Приготовление теста. В миску просеять муку, всыпать соль, добавить яйца, масло, молоко и горячую воду. Все тщательно перемешать с помощью миксера. Получается однородное жидкое тесто. Его можно процедить через ситечко, чтобы точно не осталось комочков.

Разогреть сковороду, влить немного растительного масла (его добавлять следует только перед первым блином). Когда масло хорошо прогрелось, налить половником небольшое количество теста на сковороду, равномерно распределяя его по дну посуды. Жарить 20-30 секунд на среднем огне.

Перевернуть блин на другой бок и снова жарить 20-30 секунд. Так пожарить все тесто.

На один край блина выложить начинку. Свернуть блин рулетом. Сделать так со всеми блинами.

Перед подачей блины нужно обжарить на масле по 1 минуте с каждой стороны на среднем огне до зарумянивания, чтобы расплавился сыр.

Блины с грибами и чесноком

Мука - 1 ст.

Яйцо - 1 шт.

Молоко - 1 ¼ ст.

Оливковое масло - 1 ст. л.

Грибы - 125 г

Чеснок - 2 зубчика

Соль (морская)

Перец черный молотый

Просеять в миску муку со щепоткой соли. Сделать в центре углубление, вбить в него яйцо и влить немного молока. Аккуратно перемешать яйцо с мукой, подливая понемногу остальное молоко. Взбить тесто миксером, чтобы не осталось комков, и поместить его в холодильник на 30 минут.

Грибы нарезать ломтиками. Чеснок мелко нарезать.

Разогреть в сковороде немного масла. Обжарить грибы на среднем огне около 5 минут. Добавить чеснок и готовить несколько минут, чтобы грибы пустили сок. Посолить, поперчить.

Разогреть маленькую сковороду на умеренно-большом огне. Добавить немного оливкового масла, чтобы только покрыть дно. Влить в сковороду 2 столовые ложки теста и быстро повернуть ее так, чтобы оно растеклось тонким слоем.

Жарить 1 минуту с одной стороны, затем перевернуть. Обжарить с другой стороны. Так же приготовить остальные блины.

На одну четвертую часть блинчиков выложить грибы с чесноком, скрутить блины. Вкусные блины с грибами и чесноком можно подавать к столу.

Блины с грибами и яйцом

Блины - 10 шт.

Яйцо куриное - 2 шт.

Лук репчатый - 1 шт.

Шампиньоны - 300 г

Растительное масло - 1 ст. л.

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Лук зеленый - 2-3 пера

Шампиньоны помыть и обсушить бумажными салфетками. Со шляпок грибов снять пленку и нарезать их мелкими кубиками.

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В сковороде разогреть масло, обжарить на нем лук и грибы до готовности. Посолить, поперчить по вкусу. Добавить в сковороду мелко нарезанный зеленый лук и протушить овощи еще пару минут.

Готовые овощи снять с огня и охладить.

Яйца куриные отварить в воде в течение 9 минут и слить с них воду. Очистить яйца от скорлупы и нарезать мелкими кубиками.

Соединить обжаренные грибы с яйцами. Перемешать начинку, попробовать на соль, если нужно, то досолить.

На один край блина кладем столовую ложку начинки и свернуть их конвертиком или трубочкой. Завернуть так остальные блины. Обжарить их на сухой сковороде по 2-3 минуты с каждой стороны.

Подавать блины, фаршированные грибами и яйцом, со сметаной.

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Автор: УНИАН