Многие украинцы любят бисквит, ведь это отличный десерт, который относительно легко и быстро можно приготовить как для любимых домочадцев, так и перед приходом гостей. Если потратить немного больше времени и проявить фантазию, то уже готовый бисквит можно превратить в прекрасный торт.
УНИАН разбирался, как приготовить идеальный пышный бисквит в духовке и мультиварке.
- Главные правила для пышного бисквита - о чем важно помнить
- Рецепт пышного бисквита в духовке - справится любой
- Рецепт бисквита в мультиварке - десерт на скорую руку
- Рецепт шоколадного бисквита для ленивых
Ранее мы говорили о том, как сделать чизкейк за 1 час по рецепту шеф-повара.
Главные правила для пышного бисквита - о чем важно помнить
Нет ничего лучше и вкуснее классического бисквита. Пышная и румяная выпечка порадует любого, но важно не забывать основные правила:
- Всегда необходимо крайне тщательно просеивать муку.
- Яйца для десерта должны быть холодными, поэтому кондитеры рекомендуют поставить их на пару минут в морозильную камеру.
- Тщательно и аккуратно отделять желтки и белки, ведь если белок не будет кристально чистый, то это сведет все труды насмарку.
- Перед тем, как взбивать белки, необходимо убедиться, что посуда абсолютно сухая.
- Бисквит не приемлет потери времени, поэтому взбитые в крепкую пену белки важно сразу же смешать с основой для теста аккуратными легкими движениями специальной лопаткой. Само тесто нужно сразу залить в форму и поставить выпекаться в разогретую духовку.
- Во время выпекания ни в коем случае нельзя открывать дверцу духовки!
И еще один секрет - уже готовый бисквит оставляем на пару минут в духовке, после чего достаем и оставляем остывать. И только после этих манипуляций его можно будет достать из формы.
Рецепт пышного бисквита в духовке - справится любой
Десерт по этому рецепту очень прост и идеально подойдет как основа для торта, так и самостоятельный десерт.
Что необходимо для пышного классического бисквита:
- холодные яйца - 6 шт.;
- сахар - 1 ст.;
- мука - 1 ст.;
- соль - щепотка.
Сам десерт готовим по следующей технологии:
- Шаг 1. Просеваем муку.
- Шаг 2. Отделяем белки от желтков. Белки со щепоткой соли взбить до густой пены, а желтки растереть специальной лопаткой с сахаром.
- Шаг 3. Смешиваем белки и желтки очень аккуратно перемешивая сверху-вниз.
- Шаг 4. В яичную смесь постепенно добавляем муку и медленно и аккуратно перемешиваем силиконовой лопаткой.
Шаг 5 - последний - бисквит выпекаем примерно 30-40 минут при температуре 180ºС.
Рецепт бисквита в мультиварке - десерт на скорую руку
Тесто замешиваем, как в первом рецепте, но вместе с мукой добавляем разрыхлитель.
Форму смазываем сливочным масло, после чего выливаем тесто.
Выбераем режим "Выпечка" и устанавливаем время 50 минут.
После окончания программы бисквит должен постоять в мультиварке еще 15 минут, после чего его можно доставать.
Рецепт шоколадного бисквита для ленивых
Если очень любите шоколадные десерты, а возиться не хочется, то можно схитрить. Для этого вам понадобится какао.
Сначала замешиваем тесто на классический бисквит. Потом добавляем какао порошок до 30 грамм, иначе десерт получится горьким. Выпекаем 30-40 минут при 180ºС и вуаля - десерт готов.