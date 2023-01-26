Десерты любят все, но возиться с ними не всегда есть желание или время. К счастью, можно немного схитрить, если знать главные нюансы.

Многие украинцы любят бисквит, ведь это отличный десерт, который относительно легко и быстро можно приготовить как для любимых домочадцев, так и перед приходом гостей. Если потратить немного больше времени и проявить фантазию, то уже готовый бисквит можно превратить в прекрасный торт.

УНИАН разбирался, как приготовить идеальный пышный бисквит в духовке и мультиварке.

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Главные правила для пышного бисквита - о чем важно помнить

Нет ничего лучше и вкуснее классического бисквита. Пышная и румяная выпечка порадует любого, но важно не забывать основные правила:

Всегда необходимо крайне тщательно просеивать муку. Яйца для десерта должны быть холодными, поэтому кондитеры рекомендуют поставить их на пару минут в морозильную камеру. Тщательно и аккуратно отделять желтки и белки, ведь если белок не будет кристально чистый, то это сведет все труды насмарку. Перед тем, как взбивать белки, необходимо убедиться, что посуда абсолютно сухая. Бисквит не приемлет потери времени, поэтому взбитые в крепкую пену белки важно сразу же смешать с основой для теста аккуратными легкими движениями специальной лопаткой. Само тесто нужно сразу залить в форму и поставить выпекаться в разогретую духовку. Во время выпекания ни в коем случае нельзя открывать дверцу духовки !

И еще один секрет - уже готовый бисквит оставляем на пару минут в духовке, после чего достаем и оставляем остывать. И только после этих манипуляций его можно будет достать из формы.

Рецепт пышного бисквита в духовке - справится любой

Десерт по этому рецепту очень прост и идеально подойдет как основа для торта, так и самостоятельный десерт.

Что необходимо для пышного классического бисквита:

холодные яйца - 6 шт.;

сахар - 1 ст.;

мука - 1 ст.;

соль - щепотка.

Сам десерт готовим по следующей технологии:

Шаг 1 . Просеваем муку.

. Просеваем муку. Шаг 2 . Отделяем белки от желтков. Белки со щепоткой соли взбить до густой пены, а желтки растереть специальной лопаткой с сахаром.

. Отделяем белки от желтков. Белки со щепоткой соли взбить до густой пены, а желтки растереть специальной лопаткой с сахаром. Шаг 3 . Смешиваем белки и желтки очень аккуратно перемешивая сверху-вниз.

. Смешиваем белки и желтки очень аккуратно перемешивая сверху-вниз. Шаг 4 . В яичную смесь постепенно добавляем муку и медленно и аккуратно перемешиваем силиконовой лопаткой.

Шаг 5 - последний - бисквит выпекаем примерно 30-40 минут при температуре 180ºС.

Рецепт бисквита в мультиварке - десерт на скорую руку

Тесто замешиваем, как в первом рецепте, но вместе с мукой добавляем разрыхлитель.

Форму смазываем сливочным масло, после чего выливаем тесто.

Выбераем режим "Выпечка" и устанавливаем время 50 минут.

После окончания программы бисквит должен постоять в мультиварке еще 15 минут, после чего его можно доставать.

Рецепт шоколадного бисквита для ленивых

Если очень любите шоколадные десерты, а возиться не хочется, то можно схитрить. Для этого вам понадобится какао.

Сначала замешиваем тесто на классический бисквит. Потом добавляем какао порошок до 30 грамм, иначе десерт получится горьким. Выпекаем 30-40 минут при 180ºС и вуаля - десерт готов.

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