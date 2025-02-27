Идеальное сочетание батона и творога - быстрая замена ватрушкам.

Батон и творог - казалось бы, не сочетаемые продукты. Но из такого набора можно приготовить потрясающий завтрак всего за 15 минут. Таким нехитрым способом можно приготовить ленивые ватрушки с творогом, для которых не нужно замешивать тесто. Хрустящий хлеб и нежная сливочная начинка - идеальное сочетание.

Ленивые ватрушки на батоне

Ингредиенты:

белый батон или тостовый хлеб - 300 г;

яйца - 2 шт.;

творог - 300 г;

сахар - 1 стол. л.;

подсолнечное масло - 1 чайн. л.;

изюм, курага по желанию.

Если добавляете в блюдо изюм, то залейте его кипятком на 5 минут. Духовку заранее разогрейте до 180°.

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Творог с одним яйцом и сахаром перебейте блендером до однородности. Добавьте изюм или курагу (по желанию). На ломтики батона выложите начинку и смажьте бутерброды вторым взбитым яйцом. Выложите на противень. Запекайте ленивые ватрушки в духовке 15 минут при 180°.

Ленивые ватрушки из слоеного теста

Ещё один способ сделать ленивые ватрушки - с помощью готового слоеного теста. Получатся хрустящие золотистые изделия.

Ингредиенты:

слоеное дрожжевое тесто - 500 г;

творог - 300 г;

сахар - 100 г;

сметана - 80 г;

яйца - 2 шт.;

ванильный сахар - щепотка.

Тесто заранее достаньте из морозилки, чтобы оно растаяло. Духовку разогрейте до 220°. Блендером смешайте творог, сметану, сахар и одно яйцо. Второе яйцо взбейте, чтобы смазать изделия.

Из теста сформируйте круглые "гнезда". Внутрь влейте творожную начинку. Смажьте ватрушки яйцом и выложите на противень с пергаментом. Запекайте 15-20 минут и подавайте горячими.

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