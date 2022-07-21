Ватрушки с творогом - это очень вкусная и воздушная домашняя сдоба.

Пышные и воздушные домашние ватрушки - идеальная сдоба к чаю. Этот десерт под силу приготовить даже таким кулинарам, которые редко работают с выпечкой. В начинку кроме творога также можно положить фрукты, ягоды, варенье или повидло. УНИАН расскажет, как приготовить идеальные ватрушки на дрожжевом тесте и без дрожжей.

Ватрушки с творогом и изюмом на дрожжевом тесте

Творог - 400 г.

Молоко - 250 мл.

Сахар - 4 стол.л.

Сухие дрожжи - 2 чайн.л.

Мука - 500 г.

Куриные яйца - 3 шт.

Соль - 0.5 чайн.л.

Разрыхлитель - 10 г.

Сливочное масло - 30 г.

Растительное масло - 1 стол.л.

Ванильный сахар - 1 чайн.л.

Изюм - 2 стол.л.

Сливочное масло заранее достаньте из холодильника и нагрейте до комнатной температуры. Нагрейте 50 мл молока и растворите дрожжи с сахаром. Добавьте столовую ложку муки. Перемешайте все ингредиенты и оставьте на 15 минут, чтобы дрожжи активировались.

Для приготовления теста смешайте в большой миске яйцо, соль и размягченное масло. Смешайте до однородности. Влейте дрожжевую смесь. Всыпьте в миску разрыхлитель и муку. Перемешайте тесто сначала вилкой, а потом руками. Готовое тесто убрать в теплое место на час.

В творог вбить яйцо, добавить обычный и ванильный сахар. Перебить смесь блендером. Всыпать в творожную массу изюм и перемешать до однородности.

Достаньте поднявшееся тесто и слепите с него одинаковые колобки. Руки смажьте растительным маслом, чтобы тесто не прилипало. Затем посередине колобков сделайте круглые выемки с помощью дна стакана. Наполните творогом и смажьте ватрушки взбитым яйцом. Выпекайте 20 минут при 180°.

Ватрушки с творогом без дрожжей

Для теста:

Мука - 150 г.

Кефир - 125 мл.

Растительное масло - 1 ст.л.

Сода - 1/2 ч.л.

Сахар - 1 ст.л.

Соль - щепотка.

Для начинки:

Творог - 200 г.

Сахар - 1-2 ст.л.

Яйцо - 1 шт.

Лимонная цедра - по вкусу.

Смешать ингредиенты для начинки: творог, яйцо, сахар и цедру лимона. Перемешать до однородности блендером или вилкой. Поставьте начинку в холодильник на 10 минут. Для теста перемешайте кефир, сахар и соль, растительное масло. Всыпьте муку и соде. Перемешайте тесто вилкой, а когда оно загустеет, замесите руками.

Разделите тесто на 5-6 одинаковых шариков. Переложите на противень с пергаментом. В центре каждого шарика сделайте углубление с помощью дна стакана или рюмки. Выложите начинку в углубление и запекайте ватрушки 25-30 минут при 180°.

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