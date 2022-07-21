Пышные и воздушные домашние ватрушки - идеальная сдоба к чаю. Этот десерт под силу приготовить даже таким кулинарам, которые редко работают с выпечкой. В начинку кроме творога также можно положить фрукты, ягоды, варенье или повидло. УНИАН расскажет, как приготовить идеальные ватрушки на дрожжевом тесте и без дрожжей.
Ватрушки с творогом и изюмом на дрожжевом тесте
- Творог - 400 г.
- Молоко - 250 мл.
- Сахар - 4 стол.л.
- Сухие дрожжи - 2 чайн.л.
- Мука - 500 г.
- Куриные яйца - 3 шт.
- Соль - 0.5 чайн.л.
- Разрыхлитель - 10 г.
- Сливочное масло - 30 г.
- Растительное масло - 1 стол.л.
- Ванильный сахар - 1 чайн.л.
- Изюм - 2 стол.л.
Сливочное масло заранее достаньте из холодильника и нагрейте до комнатной температуры. Нагрейте 50 мл молока и растворите дрожжи с сахаром. Добавьте столовую ложку муки. Перемешайте все ингредиенты и оставьте на 15 минут, чтобы дрожжи активировались.
Для приготовления теста смешайте в большой миске яйцо, соль и размягченное масло. Смешайте до однородности. Влейте дрожжевую смесь. Всыпьте в миску разрыхлитель и муку. Перемешайте тесто сначала вилкой, а потом руками. Готовое тесто убрать в теплое место на час.
В творог вбить яйцо, добавить обычный и ванильный сахар. Перебить смесь блендером. Всыпать в творожную массу изюм и перемешать до однородности.
Достаньте поднявшееся тесто и слепите с него одинаковые колобки. Руки смажьте растительным маслом, чтобы тесто не прилипало. Затем посередине колобков сделайте круглые выемки с помощью дна стакана. Наполните творогом и смажьте ватрушки взбитым яйцом. Выпекайте 20 минут при 180°.
Ватрушки с творогом без дрожжей
Для теста:
- Мука - 150 г.
- Кефир - 125 мл.
- Растительное масло - 1 ст.л.
- Сода - 1/2 ч.л.
- Сахар - 1 ст.л.
- Соль - щепотка.
Для начинки:
- Творог - 200 г.
- Сахар - 1-2 ст.л.
- Яйцо - 1 шт.
- Лимонная цедра - по вкусу.
Смешать ингредиенты для начинки: творог, яйцо, сахар и цедру лимона. Перемешать до однородности блендером или вилкой. Поставьте начинку в холодильник на 10 минут. Для теста перемешайте кефир, сахар и соль, растительное масло. Всыпьте муку и соде. Перемешайте тесто вилкой, а когда оно загустеет, замесите руками.
Разделите тесто на 5-6 одинаковых шариков. Переложите на противень с пергаментом. В центре каждого шарика сделайте углубление с помощью дна стакана или рюмки. Выложите начинку в углубление и запекайте ватрушки 25-30 минут при 180°.