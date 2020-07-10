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Зеленский подписал закон об отмене ВНО для абитуриентов из оккупированного Донбасса

18:02, 10 июля 2020
Политика
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Абитуриенты по своему усмотрению смогут поступать по результатам вступительных экзаменов или на основе ВНО / фото УНИАН

Об этом сообщает Офис президента.

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Так, дети с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и аннексированного Крыма могут поступать во все вузы Украины без необходимости сдавать ВНО. Кроме того, государство будет оплачивать их обучение.

Абитуриенты по своему усмотрению смогу поступать по результатам вступительных экзаменов или на основе ВНО.

Сейчас поступающие из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей могут претендовать на бесплатное обучение лишь в ограниченном перечне украинских заведений высшего образования.

Закон вступит в силу на следующий день после опубликования.

Напомним, вступительная кампания в высших учебных заведениях продлится с 1 по 22 августа.

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