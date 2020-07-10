Зеленский подписал закон об отмене ВНО для абитуриентов из оккупированного Донбасса

Закон вступит в силу на следующий день после опубликования.

Президент Владимир Зеленский подписал закон об упрощении процедуры поступления в вузы для абитуриентов из оккупированного Донбасса.

Об этом сообщает Офис президента.

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Так, дети с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и аннексированного Крыма могут поступать во все вузы Украины без необходимости сдавать ВНО. Кроме того, государство будет оплачивать их обучение.

Абитуриенты по своему усмотрению смогу поступать по результатам вступительных экзаменов или на основе ВНО.

Сейчас поступающие из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей могут претендовать на бесплатное обучение лишь в ограниченном перечне украинских заведений высшего образования.

Закон вступит в силу на следующий день после опубликования.

Напомним, вступительная кампания в высших учебных заведениях продлится с 1 по 22 августа.

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