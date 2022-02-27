Титулованный спортсмен вступил в тероборону родного Белгород-Днестровска.

Знаменитый боксер Василий Ломаченко вступил в один из батальонов территориальной обороны Одесской области.

Об этом в Facebook сообщил мэра города Белгород-Днестровский Виталий Граждан.

"Белгород-Днестровский батальон территориальной обороны сформирован и вооружен. Наши бойцы будут охранять порядок в родном городе и не допустят диверсантов и мародеров. Вместе с нами в теробороне Василий Ломаченко!" - написал Граждан и разместил соответствующее фото.

Справка УНИАН. Украинский боксер-профессионал Виталий Ломаченко – один из самых титулованных боксеров мира. Двукратный Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, чемпион Европы, многократный чемпион Украины.

Война против Украины:

Напомним, 24 февраля Российская Федерация вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты захватывают не только военные части, аэропорты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.