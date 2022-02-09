У россиян сейчас "легкий нокдаун" от происходящего.

Украинский журналист Роман Цимбалюк рассказал об антивоенных настроениях среди жителей России.

О своих наблюдениях он рассказал в эфире шоу "Твой вечер" на телеканале "1+1".

По мнению журналиста, у россиян "легкий нокдаун" от всего, что происходит в стране.

"Слушайте, прошло восемь лет и там появились антивоенные заявления, что не надо нападать на Украину, потому что тысячи молодых людей погибнут", - рассказал Цимбалюк.

Читайте также"Мы хотим избежать войны": лидеры Германии, Франции и Польши встретились в БерлинеРоссияне только сейчас начали задумываться над тем, что президент РФ Владимир Путин "все сделал плохо", говорит он.

"Крым никто не признал, Донбасс никто не признал, он проводит политику геноцида против русского народа. А когда россиян гонят на войну в Украину, то на войне люди умирают", - отметил журналист.

Напомним, что корреспондент УНИАН в Москве Роман Цимбалюк уехал из России после вызова его на допрос в прокуратуру.

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