Корреспондент УНИАН в Москве Роман Цимбалюк рассказал, за что его "таскают" в московской прокуратуре.

Корреспондент УНИАН Роман Цимбалюк заявил, что планирует посетить пресс-конференцию Путина, но не хочет работать по принуждению суда на "Рашу тудей".

Об этом журналист рассказал в комментарии УНИАН.

Журналист говорит, что в Москве перестали играть в демократию с украинским журналистом и показали свое истинное лицо: "Выяснилось, что российская хунта проявила себя. Они выгоняют последнего украинского репортера в моем лице. Мне вменяют разжигание межнациональной розни к русским, к российским властям. И это связано в первую очередь с теми словами, которые я пишу, которые я говорю в раках своей работы. Из последнего, очень сильно их начало нагружать, что я прямым текстом на различных российских площадках говорил, что российских воинов, которые перейдут границу с оружием в руках на нашей земле ждет смерть, и что их будут стрелять как бешеных собак. Хотя собаки здесь, конечно, здесь совершенно не виноваты.

Это стало неким триггером. Они начали называть меня русофобом, и все маршалы русских информационных войск, начиная от Соловьева, моей "подруги" Скабеевой потребовали моей депортации. А потом возбудились российские правоохранительные органы, и вот на 24 декабря, меня приглашают на допрос в Москве и прокуратуру Центрального округа".

Читайте такжеВ России крупнейшими украинофобами являются сами украинцы, которые там ассимилировались - журналист (видео)В то же время Цимбалюк отметил, что эту повестку в прокуратуру видели все, кроме него.

"Этот документ мне лично никто не вручил, как должно бы быть, но его уже распространили в российском интернете и с большим удовольствием рассказывают, что меня нужно посадить. Это говорят прямым текстом - либо выслать, либо посадить", - говорит Роман.

Он считает, что намерения у российской власти могут быть вполне серьезные: "Российское законодательство так устроено, что после двух административных взысканий по статье "Экстремизм" можно получить уголовное преследование. Это по первой части. А вторая - это по тому, что мне инкриминируют – это до 15 суток ареста, или сто часов обязательных работ. Но у меня нет планов работать на "Раша –Тудей" ("RT Russian" - УНИАН) по решению российского суда"

Несмотря на риск быть арестованным, наш корреспондент в Москве все же планирует посетить пресс-конференцию Путина, куда уже получил приглашение: "23 декабря я имею личное приглашение на пресс-конференцию Владимира Путина. И планирую ее посетить как корреспондент УНИАН. А как это совместить – прокуратуру и работу – я не знаю, поэтому решение будет приниматься на основании выводов моего адвоката Николая Полозова".

В то же время Цимбалюк не исключает, что дело на него это предупреждение, чтобы он покинул территорию России: "на самом деле, возможно, никакого дела и нет. Но то, что это публичное, абсолютно скоординированное давление на меня и лично, и как на олицетворение украинской прессы, - это факт. Поэтому я и говорю, что хунта себя проявила. Они там прикрывались свободой слова, демократией, а сейчас эта история уже закончилась. Тем более, что мы знаем, сколько граждан Украины уже находится в российских тюрьмах. И наступил момент, когда аккредитация МИД РФ уже не является охранной грамотой.

По поводу того, сколько мне еще дадут работать в России. Так что тут должен поблагодарить Русскую сторону, что она так мягонько намекнула – что уезжай отсюда, пока цел. Это называется - последнее китайское предупреждение. Если они начали меня таскать в органы, то это уже первый признак этого предупреждения"

Что предшествовало

Ранее адвокат Николай Полозов, защищавший десятки незаконно заключенных Россией украинцев, сообщил в Facebook, что он будет представлять интересы Цимбалюка.

Сам Цимбалюк, комментируя эти события, отметил: "Поворот в моей репортерской работе интересен, итог закономерен: рано или поздно они начнут грызть друг друга, но меня это не касается, ведь я не русский. С таким адвокатом мы всех порвем. Деньги, полученные по решению ЕСПЧ, будут направлены на поддержку детей крымских татар, взятых в плен оккупационными властями".

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова назвала обвинения российских властей в отношении корреспондента УНИАН в Москве Романа Цимбалюка давлением и нарушение его прав.

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Автор: Дмитрий Хилюк