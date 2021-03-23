В ЕС считают, что этот указ является еще одним шагом навязывания российского гражданства на полуострове.

В Европейском Союзе осуждают вступление в силу указа президента России Владимира Путина о лишении украинцев права владеть землей в оккупированном Крыму.

Об этом говорится в заявлении представительницы по иностранным делам и политике безопасности в Европейской службе внешних связей вступили в силу по поводу вступления в силу соответствующего указа президента РФ.

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"Европейский Союз не признает незаконную аннексию Крымского полуострова Россией, которая является явным нарушением международного права. По этой причине ЕС не признает этот указ и считает вступление его в силу еще одной попыткой принудительной интеграции незаконно аннексированного полуострова в состав России. Крым является частью Украины. Указ также является нарушением международного гуманитарного права, поскольку является еще одним шагом навязывания российского гражданства на полуострове. Это привело к своевольному лишению права собственности", - отмечается в заявлении.

В то же время в Евросоюзе призывают РФ прекратить все нарушения международного права на оккупированном полуострове.

"Европейский Союз продолжит внедрять свою политику непризнания незаконной аннексии Крымского полуострова, в том числе с помощью ограничительных мер", - добавляется в заявлении.

Запрет на владение землей в Крыму

20 марта 2020 года президент РФ своим указом расширил перечень территорий, где иностранцы не могут владеть земельными участками. В перечень попало большинство районов в оккупированном Крыму.

Через год, 20 марта 2021 года, этот указ вступил в силу.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали его юридически ничтожным. В ведомстве убеждены, что Украина после деоккупации восстановит нарушенные Россией права законных собственников на земельные участки в Крыму.

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Автор: Виталий Саенко