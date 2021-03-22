Экс-глава МИД Литвы отмечает, что аннексия Крыма никогда не будет признана.

Бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что указ Путина о запрете владеть землями в Крыму украинцам нарушает международное законодательство и направлен непосредственно против Украины.

Читайте такжеЖириновский предложил России напасть на Украину "без объявления войны" (видео)Об этом литовский политик сообщил в своем Твиттере.

«Президент России подписал указ, запрещающий иностранцам быть собственниками земли в Крыму. Это еще одно дерзкое нарушение международного законодательства, направленное непосредственно против граждан Украины, и не будет иметь юридических последствий», - подчеркнул Линкявичюс.

«Аннексия Крыма никогда не будет признана», - добавил он.

Что этому предшествовало

С 20 марта в аннексированном Крыму начал действовать указ президента России Владимира Путина о лишении украинцев права владеть землей на оккупированном полуострове.

В Министерстве иностранных дел Украины этот указ назвали юридически ничтожным. Как заявил спикер МИД Олег Николенко, запрет владеть землей в большинстве районов Крыма идет в русле российской политики притеснений, дискриминации и вытеснения граждан Украины с временно оккупированного полуострова.

По его словам, в худших традициях своих исторических предшественников руководство России фактически продолжает русифицировать Крым.

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Автор: Тамара Отовская