Зеленский эмоционально обратился к европейским депутатам.

Депутаты Европарламента стоя аплодировали президенту Украины Владимиру Зеленскому перед началом его видеообращения.

Зеленский произнес подготовленную речь, но в прямом эфире отказался от нее: "У нас больше нет бумажек, мы уже не можем действовать по бумажкам".

"16 детей ты убил!" – эмоционально обратился Зеленский к Путину.

Россия говорит, что они атакуют только военную инфраструктуру Украины. "Покажи мне, на каких военных базах есть дети?" – сказал Зеленский.

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