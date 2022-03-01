Посла из Кыргызстана - за оправдание агрессии против Украины, из Грузии – за препятствование добровольцам, которые хотят помогать Украине, и позицию относительно санкций.

Украина немедленно отзывает двух своих послов - из Кыргызстана и Грузии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.

"Относительно наших дипломатов. Наши дипломаты прямо сейчас реализуют справедливые и абсолютно необходимые решения по отношению к тем государствам, которые изменили своему слову и международному праву. Немедленно отзываем из Кыргызстана - на консультацию за оправдание агрессии против Украины. Немедленно отзываем посла из Грузии – за препятствия для добровольцев, которые хотят нам помогать, за неморальную позицию по отношению к санкциям", - сказал Зеленский.

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