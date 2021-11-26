В то же время президент подчеркнул, что принял и немало результативных решений.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что принимает сотню решений ежедневно. Иногда они бывают ложными.

Об этом он сказал во время пресс-марафона "30 вопросов президенту Украины".

"Я ежедневно принимаю сто решений, правильных, неправильных. Иногда, к сожалению, ошибочные. Но я их принимаю, двигаюсь вперед. У меня нет времени коммуницировать все мои решения с обществом. В своем кошельке у меня нет медиа, совсем, чтобы кто-то помогал коммуницировать", — заявил Зеленский.

Читайте такжеУ Зеленского заявили, будут ли вводит военное положение в УкраинеВ то же время президент подчеркнул, что принимал и немало результативных решений

"Но есть результат - люди ездят, насчет ковида - есть кровати. Обустроено 90 тысяч коек, есть вакцины о которых говорили "у нас нет вакцин", - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 26 ноября, проходит пресс-марафон "30 вопросов президенту Украины". Мероприятие началось в 12: 00 и продлится три часа. Он посвящен экватору каденции Зеленского.

Мероприятие анонсировали только вчера. Приглашены представители 30 украинских и международных изданий.

Во время марафона Владимир Зеленский заявил об имеющейся информации об обсуждении между определенными представителями Украины и России возможного участия бизнесмена Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине.

Автор: Марта Гичко