Президент также подписал указ, которым создал Всеукраинскую экономическую платформу "Сделано в Украине".

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о создании Совета по поддержке предпринимательства в условиях военного положения и Всеукраинской экономической платформы "Сделано в Украине".

Об этом сообщается на сайте главы государства и в соответствующих указах №30-31/2024 от 26 января.

В указе "О неотложных мерах по обеспечению экономической безопасности на период действия правового режима военного положения" сказано, что образуется консультативно-совещательный орган – Совет по вопросам поддержки предпринимательства. Он будет способствовать консолидации усилий государства и бизнеса в условиях военного положения, сохранению и развития предпринимательского потенциала.

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При этом основными задачами совета являются системный анализ обеспечения в условиях военного положения права на предпринимательскую деятельность, формирование госполитики по гарантированию права на предпринимательство, наработка и внесение на рассмотрение президента предложений относительно путей решения проблемных вопросов.

Также совет должен способствовать налаживанию эффективного взаимодействия государства с субъектами хозяйствования, профильными общественными объединениями, распространению наилучшего международного опыта.

К тому же, указом утвержден персональный состав Совета по вопросам поддержки предпринимательства. В состав вошло семь человек (по согласию):

президент Союза украинских предпринимателей, член наблюдательного совета ООО "Новая Почта" Вячеслав Климов;

соучредитель ООО "Нетпик" Артем Бородатюк;

соучредитель ООО "Финтех Бенд" Олег Гороховский;

президент ООО "Биофарма Плазма" Константин Ефименко;

член совета представителей Ассоциации "Информационные технологии Украины", совладелец ООО "Софтсерв" Тарас Кицмей;

член совета директоров Союза украинских предпринимателей, совладелец ООО "Аджакс Системс Манюфекчуринг" Александр Конотопский;

председатель Совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник.

Кроме того, для обеспечения эффективного диалога и объединения усилий власти и бизнеса в вопросах преодоления вызовов и последствий, вызванных вооруженной агрессией РФ, стимулирования деловой активности украинских производителей, популяризации и продвижения украинского продукта, улучшения инвестиционного климата, создания экономических условий для восстановления, модернизации и роста экономики Зеленский подписал указ, которым создал Всеукраинскую экономическую платформу "Сделано в Украине".

В частности, платформа создана для постоянной коммуникации и координации взаимодействия государственных органов, представителей релоцированных предприятий, крупного, среднего, малого украинского бизнеса, общественных объединений предпринимателей, иностранных инвесторов, политических деятелей, ученых, экспертов.

Офис президента, Кабмин, областные госадминистрации совместно с объединениями предпринимателей и экспертами должны представить концепцию и структуру функционирования платформы и обеспечить начало ее работы в течение месяца.

Предпринимательство в Украине

Как сообщал УНИАН, 23 января Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно экономической безопасности и экономической стабильности во время военного положения. Президент отметил, что четко определены шаги, которые помогут и украинским предпринимателям, и государственным институтам преодолеть весь тот комплекс проблем, о котором много говорилось в эти недели.

Как уточнил президент, перед всеми одна задача – это укрепление украинской экономики и нашего общества.

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