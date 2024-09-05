В это же время союзники Украины планируют провести встречу в формате "Рамштайн", чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц встретятся в пятницу, сообщил пресс-секретарь правительства Германии.

По словам пресс-секретаря, двое мужчин встретятся для личной беседы в начале дня в Германии, но он отказался предоставить какие-либо дополнительные подробности о месте и другой логистике, пишет Bloomberg.

Союзники Украины, включая министра обороны США Ллойда Остина, также планируют встретиться в Рамштайне, Германия, в пятницу, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины.

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Германия была одним из самых щедрых спонсоров Украины с момента полномасштабного вторжения России, поставляя или обещая материалы на сумму около 28 миллиардов евро (31 миллиард долларов) - уступая по стоимости только США. Шольц заявил в среду, что Германия закупит 17 единиц передовой системы ПВО для Украины, чтобы помочь отразить российские атаки.

Зеленский посетит "Рамштайн" - детали

Министры обороны стран-участниц Контактной группы по вопросам обороны Украины (известной как формат "Рамштайн"), в пятницу встретятся на очередном заседании. При этом, как пишет Spiegel, на встречу также планирует приехать президент Украины Владимир Зеленский, который хочет лично обратиться к своим западным партнерам с просьбой о дальнейших поставках оружия для борьбы с Россией.

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