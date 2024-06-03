Филиппины примут участие в Саммите мира Украины.

Президент Владимир Зеленский прибыл на Филиппины и впервые в истории двусторонних отношений между странами встретился с коллегой Фердинандом Маркосом-младшим.

"Благодарен Филиппинам за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, за четкую позицию относительно агрессии России против нашей страны, а также за поддержку важных резолюций ООН. Украина намерена открыть посольство в Маниле в этом году для укрепления двустороннего сотрудничества", - подчеркнул глава государства в своем Тelegram.

По его словам, он обсудил с президентом Филиппин инаугурационный Глобальный саммит мира и важность представления на нем стран Юго-Восточной Азии. Зеленский добавил, что Филиппины примут участие в Саммите.

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Кроме того, лидеры двух стран обсудили двустороннее сотрудничество, в частности экспорт украинской аграрной продукции на Филиппины.

Саммит мира - что надо знать

Как сообщал УНИАН, 15-16 июня состоится первый Саммит мира для Украины. Местом проведения станет Бюргеншток, расположенный неподалеку швейцарского города Люцерн.

28 мая Зеленский сообщил, что на первом Глобальном Саммите мира наработают детали по трем пунктам Формулы мира, а затем эти наработанные документы передадут Российской Федерации. Речь идет о ядерной безопасности, продовольственной безопасности и обмене пленными и возвращении похищенных детей.

По его словам, сейчас уже сейчас 106 стран мира подтвердили участие в первом Глобальном Саммите мира.

В то же время Китай не подтвердил присутствие на Саммите мира на любом уровне. Зеленский уточнил, что США имеют контакты с другими государствами, чтобы привлечь их к участию в Саммите мира, а Китай работает над тем, чтобы страны не приезжали на Саммит мира.

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