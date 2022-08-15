Украинские защитники быстро найдут террориста.

Российский публицист и политик Андрей Пионтковский рассказал, чем может закончиться история с террористом Игорем Гиркиным-Стрелковым. По мнению эксперта, главарь боевиков может погибнуть.

Об этом Пионтковский рассказал "24 канала".

Террорист нередко критикует действия и решения кровавого диктатора Путина. Военный преступник говорит, что президент РФ не является "настоящим фашистом".

Гиркину могут даже "доверить" какой-то отряд оккупантов. Однако украинские защитники быстро найдут террориста. Возможно, РФ намеренно вбрасывает его на фронт, чтобы там его ликвидировали.

"До 15 декабря Гиркин будет ликвидирован в боях под Херсоном", - считает Пионтковский и даже предлагает заключить пари относительно даты смерти террориста.

Гиркин "рвется" на фронт: что об этом известно

В субботу бывший командир горловских боевиков "ДНР" Игорь Безлер сообщил, что Стрелкова задержали в Крыму при попытке попасть на фронт боев между ВСУ и ВС России в Херсонской области.

В сети также появилась информация, что Гиркин попал на полуостров по поддельному паспорту, в котором было указано имя Сергей Рунов. Позже появилась информация, что Гиркину таки удалось прорваться на материковую Украину.

Позже подробности инцидента со Стрелковым раскрыл советник главы ОПУ Алексей Арестович. "По некоторым данным, его отпустили и пропустили воевать в Херсонскую область. Так что мы имеем шанс увидеть этого "героического" человека где-нибудь под Снигиревкой", - заявил он.

Впоследствии Гиркин-Стрелков впервые прокомментировал свой визит в Украину и намекнул, что попытка попасть на передовую не удалась.