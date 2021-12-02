Министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал восстановить языковые права венгерского меньшинства, которые существовали до принятия последнего закона об образовании в Украине.

Министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что Украина оправдывает "нарушение прав" венгерского меньшинства войной на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в Стокгольме на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ (выступления глав МИД транслируются на сайте ОБСЕ).

Сийярто заявил, что Венгрия четко выступает за территориальную целостность и суверенитет Украины.

"Однако мы никогда не сможем смириться, что национальные меньшинства становятся "побочными жертвами" кризисной ситуации в какой-то стране. Использование конфликта в качестве оправдания для нарушений прав человека, в том числе прав меньшинств, противоречит нашим общим европейским ценностям. Мы сохраняем нашу позицию, что уже существующие и приобретенные права национальных меньшинств должны быть восстановлены. Мы не просим ничего чрезвычайного. Мы лишь просим украинскую власть вернуть национальным меньшинствам, в том числе венгерскому, те права, которые они имели раньше, до принятия нынешнего ограничительного законодательства", - заявил Сийярто.

Читайте такжеСейчас о вступлении Украины в Евросоюз речь не идет - ЕврокомиссияОтношения Венгрии и Украины

Отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия осенью 2017 года Верховной Радой нового закона об образовании.

Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, живущих в Украине, из-за положения закона, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

В Киеве 24 февраля 2021 года состоялось учредительное заседание украинско-венгерской межведомственной рабочей группы по вопросам образования. Участники заседания достигли взаимопонимания относительно общих намерений обеспечить качественные условия для получения школьного образования украинцами венгерского происхождения на Закарпатье.

25 февраля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Венгрия готова обсудить с Украиной воплощение положений образовательного закона с учетом интересов венгерского меньшинства.

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Автор: Виталий Саенко