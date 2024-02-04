В районе Работиного ведутся активные боевые действия.

Во время рабочего визита президента Владимира Зеленского на передовые позиции Сил обороны Украины в районе села Работино Запорожской области произошли относительно близкие взрывы от обстрелов российских оккупантов.

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров. "Это Работино. В этой местности ведутся активные боевые действия, так что были относительно близкие разрывы, но я бы не драматизировал ситуацию", - сообщил Никифоров.

Как сказано на сайте президента, во время рабочей поездки в Запорожскую область Зеленский посетил передовые позиции украинских военных в районе села Работино. В частности, глава государства побывал в расположении 65-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

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Зеленский заслушал информацию об оперативной обстановке от командующего оперативной группировкой войск "Запорожье" Владимира Горбатюка. Также президент пообщался с защитниками Украины и вручил им государственные награды.

Ситуация в районе Работино

В конце августа 2023 года Силы обороны Украины освободили Работино из-под российской оккупации.

С тех пор и по сегодняшний день в этом районе не утихают постоянные бои.

В сводке Генерального штаба ВСУ, обнародованном сегодня вечером, речь шла о том, что на Запорожском направлении Силами обороны Украины отбиты две атаки севернее Приютного и Работино Запорожской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону украхнских войск. артиллерийским и минометным обстрелам подверглись 30 населенных пунктов, среди них Полтавка, Красное, Малая Токмачка, Работино, Каменское Запорожской области.

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