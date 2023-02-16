Глава государства добавил, что было бы "большой ошибкой" позволить России снова использовать Беларусь как плацдарм для нападения на Украину.

Президент Владимир Зеленский надеется, что Беларусь не вступит в войну против Украины.

Об этом глава украинского государства заявил в интервью BBC реагируя на заявление беларуского диктатора о готовности вести войну вместе с российскими войсками со своей территории.

"Надеюсь, [Беларусь] не вступит [в войну]. Если это произойдет, мы будем бороться и выживем", - сказал Зеленский.

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Он также подчеркнул, что было бы "большой ошибкой" позволить России использовать Беларусь как плацдарм для вторжения в Украину.

Война в Украине - участие Беларуси в агрессии на стороне России

Как сообщал УНИАН, ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов вступить в войну на стороне России, но только в одном случае. Диктатор подчеркнул, что это касается не только Украины, но и других соседних стран.

Вместе с тем, Лукашенко призвал закончить войну в Украине и начать "говорить о мире". Он также обвинил Запад в эскалации и заявил, что США не хотят дипломатического урегулирования.

Напомним, 24 февраля 2022 года российские войска начали часть своего полномасштабного вторжения из Беларуси. Они двигались на юг к столице Украины Киеву, но получили отпор и, понеся большие потери, были вынуждены отступить в конце марта.

По данным украинских пограничников, на территории Беларуси сейчас находится около 11 тысяч российских военных, однако их количество периодически меняется. Украинская разведка считает, что сейчас угрозы открытого вторжения со стороны Беларуси на территорию Украины нет. А Александр Лукашенко водит российского лидера Владимира Путина за нос, обещая поддержку.

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