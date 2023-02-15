Подразделения вооруженных сил РБ и РФ продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах.

На полигонах в Беларуси продолжаются мероприятия боевой подготовки российских войск.

Как говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00, на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

"Определены подразделения вооруженных сил РБ и вооруженных сил РФ продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах", - говорится в сводке.

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В частности, на полигонах в Беларуси продолжаются мероприятия боевой подготовки российских войск.

Роль Беларуси в войне против Украины: подробности

Режим Александра Лукашенко не перестает подыгрывать диктаторскому режиму Путина. По данным ГПСУ на территории Беларуси сейчас находится около 11 тысяч российских военных, однако их количество периодически меняется.

В то же время украинская разведка считает, что сейчас угрозы открытого вторжения со стороны Беларуси на территорию Украины нет. Президент РБ Александр Лукашенко водит российского лидера Владимира Путина за нос.

Беларусь в 2023 году начинает строить новый полигон и военный городок в Гомельской области, граничащий с Украиной.

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