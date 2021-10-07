Глава государства принял важное кадровое решение.

Президент Владимир Зеленский освободил первого заместителя председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука от исполнения обязанностей представителя главы государства в парламенте.

Текст соответствующего указа №522/2021 от 6 октября обнародован на сайте президента.

"Освободить Стефанчука Руслана Алексеевича от исполнения обязанностей представителя президента Украины в Верховной Раде Украины", – говорится в документе.

Напомним, 2 октября в "Слуге народа" сообщили, что собрали необходимое количество подписей депутатов для рассмотрения вопроса об отставке Дмитрия Разумкова с должности председателя ВР.

Верховная Рада 7 октября рассмотрит вопрос об отзыве Разумкова с должности спикера.

Руслан Стефанчук является потенциальным кандидатом на должность руководителя парламента вместо Разумкова.

Владимир Зеленский впервые назначил Стефанчука представителем президента в Раде в мае 2019 года. Стефанчук – юрист, он прошел в парламент по списку партии "Слуга народа".

Позже – 19 августа 2019-го, украинский лидер уволил Стефанчука с должности и в тот же день снова на нее назначил по согласию.

Авторы: Виктория Токарева, Екатерина Присяжнюк