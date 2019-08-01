СМИ: сотрудникам СБУ незаконно отдали землю в Чернечем лесу (видео)

По данным журналистов, сотрудникам спецслужбы отдали 22 га земли на сумму 275 млн грн.

Бесплатные дачи в Чернечем лесу в Киевской области получили трое сотрудников СБУ, в общей сложности – это 22 га земли на 275 млн грн.

Об этом сообщает Bihus.Info.

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Землю получили сотрудники СБУ Маликов, Фролов и Баранецкий.

"Самое интересное, что отдали эти земли по просьбе дачного кооператива "Горобина" на основании недействительного договора аренды", - поясняют журналисты.

Также сообщается, что община уже подала в суд и добилась возврата земли, однако решение суда до сих пор не выполнено и 22 га земли по-прежнему числятся собственностью сотрудников СБУ.

30 июля журналисты сообщили, что у родственников председателя Госрезерва Вадима Мосийчука за время пребывания его в должности появилась недвижимость на десятки миллионов гривень.