Глава государства уверен, что после войны больше "не будет оков на нашем народе".

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Украина в войне с Россией получит гарантированную защиту на будущие поколения.

Как сообщил глава государства в Telegram, об этом он сказал во время обращения к выпускникам Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного и Военной академии.

"Именно сейчас и именно в этой войне, которую украинцы не начинали, но которую нам с вами предстоит завершить нашей общей победой, Украина получит себе гарантированную защиту. Защита - на поколения", - подчеркнул Зеленский.

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Президент заявил, что больше не будет врага на украинской земле.

"Не будет оков на нашем народе. Не будет унижения на украинцах. Не будет даже мысли где-то там на чужбине, что якобы можно напасть на Украину и что-то от этого получить для себя", - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что украинцы гордятся своей армией, Силами обороны, и это честная гордость. "Ее заслужили тысячи украинских воинов своей храбростью, стойкостью и меткостью. Уверен, что вы можете стать именно такими воинами", - добавил глава государства, обращаясь к выпускникам.

Война в Украине-последние новости

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что крупнейшими победами Украины во время войны с РФ является освобождение от оккупантов Херсона, а также Киевской и Харьковской областей.

Украинские бойцы с начала полномасштабной войны ликвидировали более 145 тысяч российских оккупантов.

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