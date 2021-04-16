По словам президента, речь идет о безопасности в Европе.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул необходимость вступления Украины в Евросоюз и получения Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО, поскольку, по его словам, это как в отношениях, когда нельзя постоянно встречаться, а нужно переходить к «более серьезным отношениям».

Об этом он сообщил в интервью французскому изданию Le Figaro перед визитом во Францию, сообщает пресс-служба Офиса президента.

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«Да, он (президент Франции Эммануэль Макрон - УНИАН) сделал много. Он, ЕС, а также Ангела Меркель, Шарль Мишель, многие европейские президенты и премьер-министры поддерживают нас», - заявил Зеленский.

Однако, по словам главы государства, речь идет о безопасности в Европе.

«И если лидеры ЕС говорят, что от Украины зависит безопасность в Европе, если мы платим за это жертвами, а уже более 14 тысяч человек погибли, значит, мы должны иметь какой-то статус. Украина не может чувствовать себя в ЕС и НАТО как в гостях. Мы хотим быть своими. Я считаю, что мы давно этого заслужил », - подчеркнул он.

Президент считает, что Украина должна быть в Европейском Союзе и получить ПДЧ в НАТО.

«Я всегда говорю, что Украина должна иметь такой статус. Это справедливо. Тогда мы будем чувствовать себя субъектами. Тогда граждане Украины никогда не будут чувствовать себя одинокими. Это важно. Поскольку в ситуации с безопасностью в Европе, в мире, в истории человечества мы - субъекты. Я считаю Францию великой державой, она - субъект. У нас должны быть равные отношения - вот чего я жду», - подчеркнул Зеленский.

«Я считаю, что это как отношения между людьми - нельзя постоянно встречаться, надо переходить к более серьезным отношениям. И если мы одна семья, надо заключать законные договоры. Может, я консервативен, но я считаю, что в этих отношениях более правильно «рожать детей». Я имею в виду общее будущее », - резюмировал он.

Поездка Зеленского во Францию

16 апреля Зеленский осуществит рабочий визит во Французскую Республику для встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Зеленский и Макрон 16 апреля в Париже после встречи в формате "с глазу на глаз" проведут видеовстречу с Меркель. Лидеры стран обсудят ситуацию на востоке Украины.

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Автор: Яна Ставская