Оккупанты накопили и усовершенствовали ракеты Х-101, Х-555, а также "искандеры", и "калибры".

Российские оккупанты накапливают ракетный потенциал для комплексных ударов. Враг хочет нанести Украине как можно больше вреда. Речь идет об аэродромах, инфраструктурных проектах, портовом хозяйстве, зерновых терминалах и даже жилых комплексах.

"Это уже идет новый этап. В РФ накопили и усовершенствовали, например, ракеты Х-101, Х-555, понятно, что были и "искандеры", и "калибры". Еще по нашим данным россияне накапливают "кинжалы", где-то 120 ракет в месяц. Соответственно, когда есть потенциал, противник наносит комплексные удары, но теперь уже с новой стратегией. Они ориентируются, что мы свои системы ПВО где-то дезориентируем и будем направлять ракетные системы на траектории ракет, которые они нам показали. А в последние секунды ракеты изменят свои направления и они нанесут удары по конкретным объектам или городам. Такую тактику мы уже знаем. Эти вражеские ракетные атаки - ответ на нашу активность на территориях Крыма и РФ", - отметил генерал армии Украины, экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в эфире "Эспрессо".

Он добавил, что оккупанты также проводят тестирование перед осенним периодом, прощупывание наших объектов инфраструктуры, энергетики, нефтебаз и других систем, которые обеспечивают жизнь, деятельность граждан Украины и ВСУ. Кроме того, на них повлияли удары украинских военных по важным объектам.

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"Россияне сориентировались, что мы изменили тактику нанесения стратегических ударов и по Крыму, и по территории России, и по Москве. Мы, задействуя как беспилотники, так и соответствующие ракеты, уничтожаем конкретную инфраструктуру, корабли Черноморского флота РФ, пусковые установки, аэродромы и даже стратегические самолеты", - подытожил генерал.

Война в Украине - ракетные удары

По данным ГУР, РФ проводит разведывательные мероприятия для ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

Сегодня во время ночной атаки российские оккупанты запустили по Украине 43 крылатые ракеты, из которых уничтожено было 36.

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат относительно очередной атаки российских оккупантов отмечает, что удар был нанесен в несколько волн и с разных направлений.

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