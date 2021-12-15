Президент отметил, что для Украины это очень важно.

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что в переговорах между президентом США Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным нет никаких теневых моментов, о которых бы не знала Украина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский заявил на брифинге в Брюсселе.

Президент отметил, что если бы это зависело только от Украины, то встречи в нормандском формате происходили чаще и были бы более результативными.

"Сегодня это работает от настойчивости Франции и Германии, и от желания из-за этой настойчивости Российской Федерации. Это чистая правда. Поэтому мы работаем над параллельными вещами и параллельными шагами", – пояснил он.

Читайте такжеЗеленский: в ЕС говорят о пяти реакциях на угрозу вторжения РФ, у нас - только однаПо словам Зеленского, Украина рада, что сегодня Соединенные Штаты Америки хотят играть ту или иную роль в урегулировании ситуации.

"Я хотел бы, чтобы они играли одну из главных ролей, а не эпизодических, в этом мирном урегулировании. Если сложно приобщиться к нормандскому формату, и может это и неправильно, то мы можем идти параллельным треком", – считает глава государства.

Он добавил, что Украина готова и к трехсторонним саммитам для урегулирования войны на Донбассе.

"Но нельзя без Украины решать что-то об Украине. Мы об этом подробно говорили с президентом США. Я очень хочу верить, что все, что он... со мной обсуждал, то же самое он делал и с президентом Российской Федерации, что никаких теневых вещей в переговорах между США и РФ нет, что ничего нет за спиной Украины", – сказал президент Украины.

Зеленский отметил, что для Украины это очень важно, и в случае, если что-то такое произойдет, она будет на это публично реагировать.

"Потому что публичность для Украины сегодня - это самое мощное оружие", – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский прибыл с двухдневным рабочим визитом в Брюссель для участия в шестом саммите Восточного партнерства.

Также украинский лидер запланировал встречу с генсеком ООН Йенсом Столтенбергом. Темы переговоров пока не сообщают. После переговоров Столтенберг и Зеленский будет брифинг.

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Автор: Антонина Доломанжи