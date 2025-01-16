Зеленский: Путин может пойти на Германию и Францию

Глава государства пояснил, что это не обязательно будет полномасштабное вторжение, а энергетический террор, провокации, кибератаки и тому подобное.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что российский диктатор Владимир Путин может пойти с различными формами агрессии и провокаций на Германию и Францию.

Об этом глава государства сказал в интервью польским СМИ по итогам визита в Варшаву. В частности, у президента Украины спросили, чего Запад должен еще научиться понимать о России.

"Я думаю, что Запад не понимает одну простую вещь, до сих пор не понимает кроме Северных стран, Польши, Румынии, Балтийских стран... а все остальные не то что они хуже, нет, они такие же партнеры, но они не хотят признать одну вещь - русские пойдут дальше. И все. И я считаю, что это самое главное ошибка, потому что в этом корни ответов на все остальные вопросы", - убежден Зеленский.

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При этом, как сказал глава государства, если есть четкое понимание и уверенность, что россияне пойдут с войной дальше в Европу, то возникает такая же аналогия как это было перед полномасштабным вторжением России в Украину в ситуации с превентивными санкциями от США, которые не были введены.

"Если есть такой риск, то почему не усилить максимально Украину? Почему не увеличить для себя производство (оружия) и для своих вооруженных сил? Почему это не сделать? Почему не ввести санкции тотально на все ракеты, детали для ракет? Эти же ракеты летят тысяча, две тысячи уже, две тысячи плюс - российские ракеты, они долетят, просто долетят до каждой из этих европейских стран, потому что с русскими все понятно - они будут идти вперед, и оттуда стрелять, идти дальше и оттуда пускать ракеты. Будет так, как у нас сегодня. Они же не только пускают из одних и тех же мест откуда они пускали в начале войны. Это была Беларусь и тому подобное. Они идут дальше", - подчеркнул Зеленский.

Президент это назвал серьезным вызовом.

"Как только все смогут побороть или исправить эту ошибку, а это ошибка - не осознавать до конца, кто такой Путин. И даже, когда политики говорят: мы понимаем, он не сможет, он никогда не пойдет на Германию, на Францию. Он пойдет! Просто он пойдет. Не обязательно зайти в какую-то страну, можно стоять на границе и каждый день тебя терроризировать энергетикой, провокациями, кибератаками. Не обязательно ждать полномасштабного вторжения, как Украина. Можно уничтожать страну другими путями, отключать свет, банковскую систему и тому подобное. Много всего", - убежден Зеленский.

Планирует ли Путин завершить войну

В начале января издание BILD распространило информацию, что в немецком правительстве допускают, что правитель России Владимир Путин может скоро закончить войну в Украине. Отмечается, что Кремль уже посылает соответствующие сигналы россиянам и международному сообществу.

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