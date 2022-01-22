Президент Украины поблагодарил президента Еврокомиссии за финансовую поддержку, которую Европейский Союз оказывает нашему государству.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Об этом сообщает пресс-служба офиса главы государства.

Зеленский и фон дер Ляйен договорились продолжать совместные скоординированные усилия с целью недопущения эскалации конфликта на границах Украины.

Собеседники обсудили текущие вызовы для европейской энергетической безопасности. Также речь шла о подготовке к проведению в Украине международного энергетического бизнес-форума, о котором было договорено во время общения в ноябре. Глава государства привлек внимание к угрозам для Украины и всей Европы, которые создаст возможный запуск "Северного потока – 2".

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Президент Украины поблагодарил президента Еврокомиссии за финансовую поддержку, которую Европейский Союз оказывает нашему государству.

"Были обсуждены направления расширения дальнейшей финансовой помощи Украине со стороны ЕС", - добавили в пресс-службе Офиса президента.

Как сообщал УНИАН, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россию ждут усиленные санкции в случае полномасштабного вторжения в Украину и нарушения международных прав.

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