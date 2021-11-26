По его словам, это вероятно связано и с принятием закона об олигархах, и с желанием отдельных политиков вернуться к власти.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал нелояльное отношение к нему отдельных медиа, журналистов или политиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на пресс-марафоне "30 вопросов президенту Украины".

"Какие-то люди потеряли власть, сейчас хотят ее получить, хотят какой-то реванш, и через все возможности они заходят, давят... С давлением ничего не получится. Я эмоциональный, живой, правдивый человек. Я не лгу. Иногда не все я могу сказать, правда", - сказал президент.

Также, по его словам, это вероятно связано и с принятием закона об олигархах.

"Вторая история - олигархическая", - добавил глава государства.

В то же время, Зеленский подчеркнул, что ради стабильности в стране он готов к переговорам с представителями прежней власти.

"Ради стабильности Украины я готов к разговору с кем угодно. Но не тогда, если это будет шантаж. Ради шантажа я никогда не сяду", - заявил президент.

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Как сообщал УНИАН, в пятницу, 26 ноября, проходит пресс-марафон "30 вопросов президенту Украины". Мероприятие началось в 12:00 и продлится три часа. Он посвящен экватору каденции Зеленского.

Мероприятие анонсировали только вчера. Приглашены представители 30 украинских и международных изданий.

Во время марафона Владимир Зеленский заявил об имеющейся информации об обсуждении между определенными представителями Украины и России возможного участия бизнесмена Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине.

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Автор: Леся Лещенко