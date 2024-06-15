По его словам, страны-участники Саммита мира должны согласовать совместный план, который затем передадут представителю России.

Украина не меняет позицию относительно своего видения мира. Она остается неизменной с начала полномасштабной войны.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак на полях Саммита мира, который стартовал сегодня, 15 июня, в Швейцарии.

"В чем наша сила? Мы очень принципиальны и от ветра не меняем позицию. При президенте Зеленском Минских договоренностей в том виде, какими они были, Будапешта (Будапештского меморандума - УНИАН), который не дал нам никаких гарантий, не будет", - заявил Ермак.

Он добавил, что Украина представит абсолютно четкую позицию на Саммите мира и ожидает, что участники согласуют совместный план, который в будущем передадут России для ознакомления.

"Общий план всех цивилизованных и ответственных стран, которые уважают нашу независимость, суверенитет и территориальную целостность, согласованный этими странами, может быть передан на втором саммите представителю России, где он может присутствовать", - заявил Ермак.

Саммит мира в Швейцарии - детали

Сегодня в Швейцарии начался Глобальный саммит мира, в котором примут участие почти сто стран, в том числе более полусотни глав государств и правительств со всего мира. Для проведения саммита президент Зеленский посетил десятки стран, чтобы заручиться поддержкой, было разослано более полутора сотен приглашений и подписано соглашения по безопасности со странами мира.

Правительство Швейцарии подтвердило, что в саммите мира по Украине примут участие 100 делегаций, из них 92 страны и 8 организаций.

Правительство указало, что на мероприятие прибудут 57 президентов, а откроет его швейцарский глава государства Виола Амерд.

На полях саммита Андрей Ермак заявил, что Украина и партнеры ищут возможность приглашения России на второй Саммит мира, если совместный план приглашения будет готов.

Вас также могут заинтересовать новости: