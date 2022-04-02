Аппетиты Кремля растут, предупреждает президент Украины.

Российский диктатор Путин "хочет всего, что ему даст Запад, его аппетиты обычно растут".

Об этом в интервью американскому телеканалу FoxNews заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Чем больше им даешь, тем больше растет их аппетит", - сказал он.

И предупредил Запад, что Путин продолжит свою агрессию в Европе за пределами Украины и получит то, что хочет, "если его сейчас не остановить".

Зеленский также заявил, что все должны знать: "если нас загонят в угол, украинские военные ответят в полную силу".

В этом же интервью президент заверил, что для Украины в войне с Россией приемлема только победа, но Киев не пойдет ради мира на территориальные уступки агрессору.

Накануне Зеленский заявил, что российские военные сосредотачивают усилия на Донбассе и в харьковском направлении для новых мощных наступлений.

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