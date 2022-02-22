Президент подчеркнул, что украинский народ - мирная нация.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил украинцев о необходимости "ежедневного тяжелого труда" для сохранения целостности Украины.

Об этом Зеленский заявил в своем обращении к украинцам.

Он подчеркнул, что украинский народ - мирная нация.

"Мы хотим тишины. Но если мы сегодня промолчим, то завтра исчезнем. Нас ждет ежедневная тяжелая работа, и мы к ней готовы. Уверенность в себе, уверенность в стране, уверенность в победе. Не рыдать, а приобретать! Слава Украине", - завершил свое обращение президент.

Напомним, второй день подряд на фоне тревожных новостей о вероятном наступлении России президент Зеленский выступает с обращением к народу.

"Вчера РФ признала независимость квазиобразований на временно оккупированных территориях Украины. Сегодня ратифицировала так называемые "соглашения" и дала разрешение президенту России на использование Вооруженных сил за рубежом. То есть на Донбассе. На территории Украины", - отметил президент.

Он возмутился, что "на смену "нас там нет" пришло официальное "мы все-таки здесь". По его словам, это дает четкий ответ – кто действительно хочет мира на земле, а кто передела земель.

Также президент призвал украинских политиков к консолидации.

"Сейчас всем украинским политикам пора быть государственными деятелями, отбросить свои амбиции ради нашего государства", - убежден президент.

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