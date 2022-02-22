Президент призвал политиков отбросить свои амбиции ради Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что сейчас в политике - не время для разъединения, а все партии должны теперь быть цвета национального флага.

Об этом он заявил в обращении к украинцам.

"Сейчас всем украинским политикам пора быть государственными деятелями, отбросить свои амбиции ради нашего государства", - убежден президент.

Он отметил, что перед записью обращения встретился со всеми лидерами парламентских фракций и групп.

"Все понимают, что сегодня в парламенте нам нужна военная коалиция, единство, быстрые и важные решения для экономической устойчивости и обороноспособности нашего государства. Сегодня все политики и партии одного цвета - сине-желтого", - заявил президент.

Напомним, второй день подряд на фоне тревожных новостей о вероятном наступлении России президент Зеленский выступает с обращением к народу.

"Вчера РФ признала независимость квазиобразований на временно оккупированных территориях Украины. Сегодня ратифицировала так называемые "соглашения" и дала разрешение президенту России на использование Вооруженных сил за рубежом. То есть на Донбассе. На территории Украины", - отметил президент.

Он возмутился, что "на смену "нас там нет" пришло официальное "мы все-таки здесь". По его словам, это дает четкий ответ – кто действительно хочет мира на земле, а кто передела земель.

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