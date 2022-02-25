Он подчеркнул, что когда бомбы падают в Киеве, это "происходит в Европе, не только в Украине".

Президент Украины Владимир Зеленский призывает людей по всему миру выходить на площади своих городов и требовать мира для Украины и Европы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал в своем обращении.

Президент отметил, что действовать для остановки агрессии России могут и обычные люди в каждой стране мира, в каждой стране Европы.

"Выходите на площади своих городов и требуйте мира для Европы, мира для Украины, остановки этой войны. Выходите, выходите на площади и требуйте окончания войны. Это наше право. Это ваше право", - призвал Зеленский.

Он добавил, что когда бомбы падают в Киеве, это "происходит в Европе, не только в Украине".

"Когда ракеты убивают наших людей, это гибель всех, всех европейцев! Требуйте больше защиты для Европы, больше защиты для Украины - как части демократического мира. Пока государственные институты в Европе не спешат с реально очень прочными решениями, каждый европеец в своей столице может уже прийти в наше посольство и предложить свою помощь. Требуйте также от своих правительств, чтобы Украина получила больше - больше финансовой, больше военной помощи. Потому что эта помощь - это помощь вам, помощь Европе. Вы сами себе помогаете", - сказал Зеленский.

Кроме того, он добавил: "Если вы в Европе имеете боевой опыт и не хотите смотреть на нерешительность политиков, вы можете уже прибыть в наше государство и вместе с нами защищать Европу, где это сейчас очень нужно".

Вас также могут заинтересовать новости: