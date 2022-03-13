Зеленский призвал компании прекратить поддерживать свои продукты в России и остановить войну.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал компании Microsoft, Oracle и SAP уйти с российского рынка.

Об этом президент сообщил в Twitter.

"Сегодня не может быть полурешений или полутонов! Есть только черное и белое, добро и зло! Вы либо за мир, либо поддерживаете кровавого российского агрессора в убийстве украинских детей и женщин", - отметил он.

Зеленский призвал Microsoft, Oracle и SAP прекратить поддерживать свои продукты в России и остановить войну.

Война против Украины: