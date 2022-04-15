Владимир Зеленский отметил, что Путин может применить ядерное или химическое оружие, потому что он не ценит жизнь народа Украины.

Все страны мира должны быть готовы к тому, что президент России Владимир Путин может применить тактическое ядерное оружие в своей войне против Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN.

Зеленский отметил, что Путин может пойти на применение ядерного или химического оружия, потому что он не ценит жизнь народа Украины.

"Не только я — весь мир, все страны должны волноваться, потому что это может быть не настоящая информация, но это может быть правда... Химическое оружие, они могут это сделать, для них жизнь народа - ничто... Надо думать, не бояться, а быть готовым. Но это вопрос не к Украине, не только к Украине, но и ко всему миру, я думаю", — сказал Зеленский.

Ядерная угроза от России

Как сообщал УНИАН, ранее директор ЦРУ Билл Бернс заявил, что Россия может прибегнуть к тактическому ядерному оружию по Украине из-за отчаяния российского президента Владимира Путина на поле боя. По его словам, США "не воспринимают легкомысленно" ядерную угрозу со стороны России, но пока не видят никаких признаков того, что Россия готовится пойти на такой шаг.

Ранее стало известно о том, что Белый дом собрал группу специалистов для оценки ядерной угрозы со стороны России и разработки мер в случае применения Путиным мощного оружия против Украины.

"Ядерные" угрозы со стороны России усилились после заметных провалов россиян в боевых действиях против Украины.

22 марта представитель президента РФ Дмитрий Песков напомнил американским журналистам о концепции нацбезопасности страны, что допускает применение ядерного оружия, если государство окажется под угрозой существования.

Уже через два дня российский дипломат в ООН уже публично заявил о готовности России применить оружие массового поражения, если его "спровоцирует НАТО".

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