Кремль неоднократно угрожал Украине «защитой россиян».

Президент Владимир Зеленский считает опасной нынешнюю риторику Кремля для Европы, Украины и самой России.

Об этом он сообщил в интервью французской газете Le Figaro накануне встречи с Эмманюэлем Макроном, цитирует ОП.

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Украинский глава убежден, что концентрация российских войск у границ с Украиной является политическим, милитаризованными и психологическим давлением со стороны Кремля.

"Почему психологическое? Потому что они стреляют и ждут, что мы будем отвечать так же. Мало того, они "ждут", что мы пойдем на востоке Украины в наступление. Но мы не дадим им "такого счастья", – сказал он.

Зеленский считает, что заявления Кремля о защите россиян могут нести угрозу как Западу, так и самой России.

"Мы видим их риторику, риторику окружения президента Российской Федерации. Я считаю это очень опасным для нас, для Европы и, в конце концов, для его страны. Это опасная риторика, когда ты говоришь, что мы в любом случае готовы защищать "наших" российских граждан", – подчеркнул президент.

Встреча Зеленского и Макрона 16 апреля: что известно

Зеленский и Макрон 16 апреля в Париже после встречи в формате "с глазу на глаз" проведут видеовстречу с Меркель. Лидеры стран будут обсуждать ситуацию на востоке Украины.

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Автор: Яна Ставская