Президент Украины планирует посетить Францию с официальным визитом 16 апреля.

Канцлер Германии Ангела Меркель подключится по видеосвязи к переговорам президентов Украины и Франции Владимира Зеленсккого и Эммануэля Макрона.

Читайте такжеЗеленский посетит Париж на следующей неделе – посолОб этом пишет ZN.UA со ссылкой на источники.

«Эти переговоры в формате трио показывают, что разговоры, что якобы Путин будет говорить об Украине без Украины, не соответствует действительности. Цель Путина – расколоть Нормандский формат. Эти переговоры в видеоформате – свидетельство поддержки Украины со стороны Франции и Германии», - заявил источник.

Визит Зеленского во Францию: что известно

Сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля посетит Францию, где встретится с президентом страны Эммануэлем Макроном.

При этом главными темами визита будет наращивание военного присутствия РФ и статус украинских реформ, в частности, создание независимого и надежной судебной власти.

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Автор: Катерина Шварц