Попытки кандидаток были с 2016 года, но вызов становился непреодолимым.

Женщина-военный прошла жесткий отбор квалификационного курса Силы специальных операций Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает учебно-тренировочный центр в Facebook.

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Попытки кандидаток были с 2016 года, но вызов становился непреодолимым, отмечают в пресс-службе.

"Этот пример женской непокорности окончательно утвердил равные возможности для тех, кто готов "освоить все стихии, стать острием каждой из них", – заявляют в учебно-тренировочном центре.

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины (ССО ВСУ) — отдельный род сил ВСУ, в состав которого входят части специального назначения и подразделения информационно-психологических специальных операций, которые комплектуются специально обученными специалистами, имеющими специальные возможности в сфере разведки, прямых акций и военной поддержки для выполнения сложных, опасных, иногда политически чувствительных операций.

Бойцы ССО, в частности, занимаются рейдами и современными боевыми действиями; психологическими операциями; разведывательной деятельностью за линией фронта и созданием агентурных сетей, а также поиском, эвакуацией и доставкой пленных.

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Автор: Яна Ставская