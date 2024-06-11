Соответствующие центры по подготовке кадров будут открывать по всей стране.

Система Сил беспилотных систем ВСУ строится для привлечения проверенных людей.

Об этом полковник Вадим Сухаревский сказал журналистам на презентации Сил беспилотных систем (видео общения с журналистами обнародовал телеканал "Еспресо"). "Я строю систему таким образом, чтобы в подразделения шли проверенные люди. Мы откроем такие центры. Идет проработка по всей территории Украины. Там несколько элементов", - сказал Сухаревский.

Он добавил, что в первую очередь речь идет об определенном и наработанном процессе набора людей. Для него очень принципиальным вопросом является качество подготовки, а не количество людей.

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"Комплектование - это постоянный процесс. Даже старые подразделения постоянно в этом нуждаются, потому что это текущий повседневный процесс, который происходит постоянно", - добавил он.

Силы беспилотных систем ВСУ

Герой Украины, полковник Вадим Сухаревский назначен командующим Сил беспилотных систем ВСУ. До этого Вадим Сухаревский был одним из заместителей главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Он отвечал за беспилотные системы и развитие применения дронов.

В апреле Сухаревский заявил, что расстояние в 1 тысячу 200 км - это не лимит для Украины в вопросе ударов по глубоким тылам Российской Федерации на ее материковой территории.

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