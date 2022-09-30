США подчеркивают, что не будут стоять в стороне "когда Путин мошенническим путем пытается аннексировать часть Украины".

Министерство финансов США объявило о расширении санкционного списка в отношении России в связи с попыткой аннексировать временно оккупированные территории в четырех областях Украины.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Мы не будем стоять в стороне, когда Путин мошенническим путем пытается аннексировать часть Украины. Министерство финансов и правительство США принимают сегодня радикальные меры, чтобы еще больше ослабить и без того деградированный военно-промышленный комплекс России и подорвать ее способность вести незаконную войну", – заявила министр финансов Джанет л. Йеллен.

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Так, в список попали 14 юридических лиц из российского военно-промышленного комплекса, трое ключевых руководителей российской финансовой инфраструктуры, ближайшие родственники некоторых российских чиновников. 278 членов российского парламента также включены в список – за содействие проведению Россией фейковых референдумов и попытке аннексии суверенной украинской территории.

"Мы нацелены на ключевых лидеров в финансовой архитектуре России в рамках наших агрессивных и скоординированных усилий, чтобы привлечь Путина и его сторонников к ответственности за его неспровоцированное вторжения и ограничить их способность поддерживать свою экономику. Министерство финансов, правительство США и наши союзники без колебаний примут быстрые и жесткие меры против лиц и компаний в России и за ее пределами, которые являются соучастниками этой войны и этих фиктивных референдумов", – подчеркнула Йеллен.

Среди тех, кто попал под санкции, есть родственники министра обороны РФ Сергея Шойгу, жена и сын заместителя секретаря Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, семья мэра Москвы Сергея Собянина, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и ее замы и многие другие.

Кроме этого, США применяет визовые ограничения для 910 человек, в том числе военнослужащих Российской Федерации, белорусских военных чиновников. В частности, визовые ограничения применены к гражданину России Очур-Суге Монгуша – за пытки украинского военнопленного.

Попытка РФ аннексировать территории Украины в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях: что стоит знать

Как писал УНИАН, российские захватчики 23-27 сентября провели на оккупированных частях 4 областей Украины псевдореферендумы. В Херсонской и Запорожской – о выходе из состава Украины, провозглашение независимости и присоединение к России в Донецкой и Луганской – о присоединении к России.

Жители захваченных российскими захватчиками территорий не хотели участвовать ни в организации "референдума", ни в самом "голосовании". К примеру, на Запорожье голосовать пришли менее 1% населения.

Ряд стран, в частности ЕС и США, объявили, что не будут признавать результаты фейкового голосования. Несмотря на это, 29 сентября Владимир Путин издал указы о якобы "признании независимости" Херсонской и Запорожской областей по результатам псевдореферендуму.

30 сентября российский диктатор Владимир Путин цинично заявил о готовности присоединить временно оккупированные территории в четырех областях Украины (Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской) до России и предложил Киеву переговоры.

Также Путин и главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник, гауляйтеры Запорожской и Херсонской областей Евгений Балицкий и Владимир Сальдо подписали так называемые договоры о принятии временно оккупированных территорий Украины в состав России и образования Российской Федерации.

Западные аналитики заявляли, что РФ может попытаться "аннексировать" захваченные районы, чтобы провести насильственную мобилизацию украинских мужчин. На такие планы уже отреагировали в Офисе президента Украины.

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