Глава государства Владимир Зеленский попросил турецкого лидера Реджепа Эрдогана "замолвить слово" за украинских политзаключенных перед президентом РФ Владимиром Путиным.

Президент Владимир Зеленский передал президенту Турции Реджепу Эрдогану список с фамилиями 450 украинских политзаключенных, которых незаконно удерживают в России и на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил во время онлайн-брифинга.

"Президент Зеленский увиделся с президентом Эрдоганом в Нью-Йорке. У них была долгая встреча тет-а-тет, затем долгая встреча в составе делегаций. Мы, что называется, сверили часы, и по вопросам двусторонней повестки дня, и по вопросам, которые президент Эрдоган намеревался поднять во время встречи с президентом Путиным. В частности, президент Зеленский передал президенту Эрдогану список из 450 украинских заключенных, в том числе, там был Нариман Джелялов (первый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа – УНИАН), попросил президента Эрдогана "замолвить слово" за них перед президентом Путиным, потому что нам необходимо освобождать наших людей из российских застенок", - сказал Кулеба.

Читайте такжеКрымская правозащитная группа обнародовала срочное заявление о похищении пятерых крымских татар

Как сообщалось, встреча президента Турции Эрдогана и президента РФ Путина состоялась 29 сентября в Сочи.

В Кремле перед встречей Путина и Эрдогана заявили, что выступают против военно-технического сотрудничества Украины и Турции. При этом там сказали, что вопрос Крыма в части признания российская сторона на переговорах поднимать не будет.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Виталий Саенко