Крымского татарина без оказания надлежащей медицинской помощи планируют перевести в штрафной изолятор.

Украинский политзаключенный Инвер Бекиров, которого незаконно удерживают в колонии в российском городе Салават, перенес микроинсульт.

Об этом в Telegram сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова со ссылкой на данные адвоката.

По его словам, Бекиров сам обратился за помощью в медсанчасть колонии, где впоследствии потерял сознание, врачи диагностировали микроинсульт.

"Несмотря на критическое состояние здоровья заключенного, руководство исправительного учреждения планирует перевести 58-летнего мужчину в штрафной изолятор из-за надуманных нарушений правил внутреннего распорядка. Пребывание в ШИЗО может закончиться для Инвера Бекирова худшим исходом событий", - подчеркнула Денисова.

Читайте такжеМендель отправила свою книгу пресс-секретарю Путина (видео)Омбудсмен добавила, что такие действия администрации исправительной колонии нарушают международные нормы и законодательство.

Она призвала свою российскую коллегу Татьяну Москалькову безотлагательно восстановить нарушенные права Бекирова, в частности обеспечить ему необходимую медицинскую помощь, в том числе госпитализировать в стационар медучреждения и провести там квалифицированное обследование, а также дальнейшее лечение.

"От генерального прокурора Республики Башкортостан Владимира Ведерникова требую предоставить правовую оценку преступным действиям со стороны администрации колонии... и привлечь виновных к уголовной ответственности", - добавила Денисова.

Она также напомнила, что страна-оккупант безосновательно осудила Бекирова к 18 годам лишения свободы за якобы "участие" в запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир".

Поэтому он уже шестой год находится в незаконном заключении.

"Призываю международное сообщество продолжать давление на РФ с требованием немедленного освобождения всех пленников Кремля", - подытожила омбудсмен.

"Дело Хизб ут-Тахрир" - справка УНИАН

Первых четырех обвиняемых по ялтинскому "делу Хизб ут-Тахрир" арестовали 11 февраля 2016 года. Среди них - член Контактной группы по правам человека Эмир-Усеин Куку, алуштинец Муслим Алиев и житель села Краснокаменка Инвер Бекиров, работавшие строителями, а также торговец цветами из Ялты Вадим Сирук. Рефата Алимова и Арсена Джеппарова задержали в Краснокаменке 18 апреля 2016 года. Потом всех шестерых арестовали.

Читайте такжеОккупанты отбирают землю у крымчан: правозащитники назвали количество жертв12 ноября 2019 года Южный окружной военный суд РФ в Ростове-на-Дону вынес приговор фигурантам ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир". Алиева приговорили к 19 годам заключения в колонии строгого режима, Бекиров получил 18 лет, Куку - 12, Сирук - 12 лет, Джеппаров - 7 и Алимов - 8 лет.

По мнению адвокатов фигурантов дела, в течение всего следствия и судебных процессов не было предоставлено ни одного доказательства вины и причастности подсудимых к террористическим актам или насилию.

В основу обвинительного приговора положены показания "секретного свидетеля" и выводы религиоведческой экспертизы, выполненной экспертами в области культурологии и филологии, не имеющими глубоких знаний в религии, в частности, в исламе.

Ранее УНИАН уже сообщал, что российский депутат испугался "кровожадной" Украины и призвал напасть на нее прямо сейчас.

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Автор: Антонина Доломанжи