Президент подчеркнул, что со всеми лидерами он обсуждает увеличение военной поддержки для Украины и "защиты всем украинцам - защита на земле, в небе и на море".

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил детали сегодняшних телефонных разговоров с лидерами четырех государств.

В своем вечернем видеообращении он напомнил, что сегодня провел телефонные разговоры с президентами Турции и Латвии, а также премьерами Испании и Хорватии.

По словам Зеленского, со всеми лидерами он обсуждает две вещи - увеличение военной поддержки для Украины, "то есть больше оружия для армии", и увеличение "защиты всем украинцам - защита на земле, в небе и на море".

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"Мой сегодняшний разговор с премьер-министром Хорватии Пленковичем был не только содержательным, как и всегда, но и довольно вдохновляющим. Я услышал полную поддержку нашего государства, а также услышал готовность Хорватии быть лидером в реализации именно тех шагов, которые гарантируют возвращение элементов безопасности Украине и в целом Европы. Хорватия готова быть лидером в тех усилиях, которые необходимы для очистки нашей земли от российских мин и неразорвавшихся снарядов. Это одна из жизненно важных задач для нашего государства и всех европейцев", - рассказал он.

По словам главы государства, ни одна часть Европы не должна быть и не будет загрязнена минами, как бы Россия не пыталась наполнить "украинскую землю своими орудиями смерти".

"Разговор с президентом Латвии сегодня также был посвящен тому пути, который должен пройти весь наш континент, чтобы после поражения российской агрессии была гарантирована по-настоящему надежная безопасность. Мы обсудили пункты Украинской формулы мира - и вопросы безопасности, и то, что касается восстановления нашей территориальной целостности и полной силы Устава ООН, и справедливой ответственности России и всех ее убийц за террор против украинцев", - сказал он.

Также Зеленский отметил разговор с президентом Турции, который касался многих элементов безопасности в Черноморском регионе.

"Конечно, мы говорили о необходимых шагах для обеспечения продовольственной безопасности и о том, что надо сделать для ядерной безопасности и недопущения каких-либо радиационных инцидентов, угрозу которых Россия сделала, к сожалению, вполне реальной. Говорили также и о динамике ситуации в нашем регионе - о том, что хозяева России сейчас в довольно отчаянном положении из-за поражения оккупантов на фронте и готовы к различным манипуляциям", - отметил президент.

Он поблагодарил турецкого лидера за поддержку необходимости честного восстановления безопасности в стране и всей Европе на основе восстановления территориальной целостности Украины.

"Очень содержательным и своевременным был мой сегодняшний разговор с премьер-министром Испании Санчесом. В преддверии новой встречи в формате "Рамштайна" очень важно, чтобы каждый из наших партнеров знал на сто процентов реальную ситуацию на передовой и то, к чему готовы наши Силы обороны. Я благодарю господина премьер-министра Санчеса и всех испанцев за неизменную поддержку нашего стремления защитить свободу", - сказал Зеленский.

Разговоры Зеленского с лидерами других государств

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 января, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные разговоры с лидерами ряда государств.

В частности, в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом главы государств обсудили поддержку в гуманитарной и энергетической сферах, а также работу "зернового коридора". Эрдоган заявил о готовности к посредничеству для достижения долгосрочного мира между РФ и Украиной, а также подчеркнул готовность Анкары к дипломатическому вклада в ускорение процессов вокруг Запорожской АЭС.

Во время общения с премьер-министром Хорватии Андрей Пленкович договорились о решении для усиления обороны Украины. Собеседники также определились относительно роли Хорватии в "формуле мира". А с премьер-министром Испании Педро Санчесом Зеленский обсудил ситуацию на фронте и оборонные нужды Украины.

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